BR-116 vai funcionar em mão única entre Chorozinho e Pacajus na tarde deste domingo (17); veja mapa

Um trecho da BR-116 entre as cidades de Chorozinho e Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, terá mudança provisória no sentido de deslocamento na tarde deste domingo (17), Domingo de Páscoa, por causa da volta do feriadão.

A mudança ocorre entre 14h e 18h no trecho entre o Triângulo de Chorozinho (Km 71) e o município de Pacajus (Km 54). O sentido exclusivo será do interior para a capital durante as quatro horas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Legenda: Mapa do trecho afetado Foto: Google Maps

O órgão orienta que condutores interessados em transitar em direção ao interior devem evitar passar na região durante este horário e planejar suas rotas pelas rodovias estaduais CE-040 e CE-060.

Equipes da PRF farão a orientação de trânsito e o policiamento do trecho.

Os objetivos são evitar que o fluxo intenso de veículos com destino à Região Metropolitana de Fortaleza cause grandes engarrafamentos e diminuir o risco de acidentes.