Homem é resgatado após cair de altura de 3 metros em cachoeira, no Ceará

Um homem de 48 anos caiu de cerca de três metros de altura, na Cachoeira do Cipó, em Baturité, no Interior do Ceará. O caso ocorreu na manhã deste sábado (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), ele foi socorrido com vida, mas sofreu ferimentos em uma perna. O órgão informou que o local possui uma queda d’água de cerca de 30 metros de altura.

O homem relatou aos bombeiros que perdeu o equilíbrio ao retirar o tênis, provocando um escorregão em uma pedra. A vítima estaria comemorando o aniversário, que havia sido no dia anterior, acompanhado da esposa.

Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com escoriações na perna e luxações no joelho e tornozelo esquerdo.