Aluna que reclamou de merenda escolar comemora mudanças: 'Hoje, graças a Deus, não teve soja'

Após viralizar nas redes sociais por reclamar da recorrência de soja na merenda escolar em um colégio de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, a estudante Maria de Fátima Pinheiro Melo, de 9 anos, começou a colher os frutos de sua manifestação. Em vídeo publicado nessa quarta-feira (11), ela comemorou a inclusão de frango no cardápio.

"Hoje, graças a Deus, não teve soja. Foi arroz com frango, com feijão, uma delícia. Graças a ajuda de vocês, que repostaram o nosso vídeo, que ajudou a chegar até onde chegou. Só tenho a agradecer vocês", celebrou Maria de Fátima.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a mãe da menina, a autônoma Alane Kelly Cassiano Pinheiro Melo, de 36 anos, confirmou melhorias na alimentação da escola após a repercussão do vídeo, com a inclusão de outros tipos de proteína, como frango e sardinha.

"É tanto que os amigos dela chegam até a agradecer, aplaudindo ela porque já estão sendo acrescentados outros tipos de proteína. Ontem ela chegou em casa dizendo que foi cuscuz com sardinha e teve até suco, que era uma coisa que não vinha tendo com frequência. Esperamos que continue assim", disse.

Rotina nas redes sociais

Após toda a repercussão do caso, a família de Maria de Fátima lida agora com o alcance que a menina vem conquistando nas redes sociais. No Instagram, a estudante já conta com mais de 30 mil seguidores.

"Foi um susto porque somos pessoas mais reservadas, mas ela está amando essa repercussão, sempre quis ter seguidores, ficar famosa. Aonde chega as pessoas pedem para tirar foto, chamando ela de 'menina da soja', muita gente agradece. Mas o medo é grande, pois ela é uma criança ainda, por mais que ela goste dessa rotina de gravar vídeos", disse a mãe.

Alane ressalta que a conta de Maria de Fátima no Instagram é monitorada por ela e pelo esposo e que, após a repercussão do vídeo, o cuidado para preservar a filha na internet redobrou.

"A gente sempre fica de olho em tudo. Tentamos privar ela, porque sempre têm alguns comentários maldosos, né, e ela é bem atenciosa de um jeito que gosta de estar lendo os comentários. Mas a maioria são positivos, graças a Deus", afirmou.

Relembre o caso

Maria de Fátima viralizou após aparecer em um vídeo, durante uma audiência pública da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, na última sexta-feira (6), para reclamar da qualidade da merenda escolar fornecida aos estudantes.

Diante dos vereadores, a menina pediu a palavra e disse que "ninguém aguenta mais comer soja". Ela fez um apelo para que o Município passasse a incluir no cardápio "pelo menos uma carninha".

Já na última segunda-feira (9), o prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos), se manifestou afirmando que investiga a falha no fornecimento de carne. Segundo ele, foram solicitados 17 mil quilos do produto, mas apenas mil foram entregues inicialmente.

Um lote posterior com mais oito mil quilos também não supriu a necessidade da rede, que atende cerca de 34 mil alunos. Diante da falha, a Prefeitura abriu um procedimento administrativo contra a empresa responsável pela distribuição.

Para solucionar o impasse, Glêdson Bezerra também anunciou que deve fechar um contrato com produtores da agricultura familiar, que fornecerão carnes vermelhas e filé de peixe aos estudantes.