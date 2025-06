Após aluna cobrar carne na merenda escolar, prefeito fiscaliza alimentos e abre investigação

A repercussão do vídeo de uma estudante de 9 anos que, durante uma audiência pública em Juazeiro do Norte, reclamou da merenda escolar motivou uma reação direta do prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos). Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, ele fez uma inspeção no depósito central de alimentos e afirmou que um procedimento administrativo seria aberto para investigar a falha no fornecimento de carne.

No vídeo, o prefeito exibiu itens como arroz, feijão, cuscuz, leite, bolachas, temperos e a chamada “famosa soja”, além de mostrar uma câmara fria onde ficam armazenadas diferentes tipos de carnes. Em tom de comparação, chegou a usar sua própria altura (1,90m) para destacar a grande quantidade de alimentos empilhados no local: “Isso aqui é só o que está guardado no depósito central da merenda escolar”, afirmou.

Problemas no fornecimento de carne

Glêdson Bezerra comentou diretamente o vídeo da estudante Maria de Fátima Pinheiro Melo, que pediu “pelo menos uma carninha” nas refeições escolares. O prefeito elogiou a atitude da menina e explicou que houve um problema no fornecimento de carne vermelha: foram solicitados 17 mil quilos do produto, mas apenas mil foram entregues inicialmente.

Um lote posterior com mais oito mil quilos também não supriu a necessidade da rede, que atende cerca de 34 mil alunos. Diante da falha, a Prefeitura abriu um procedimento administrativo contra a empresa responsável pela distribuição.

Para solucionar o impasse, o prefeito anunciou que deve fechar, nos próximos dias, um contrato com produtores da Agricultura Familiar, que fornecerão carnes vermelhas e filé de peixe.

A live também contou com a participação de uma nutricionista da rede municipal, que esclareceu a presença de determinados itens no cardápio escolar, como o azeite e alimentos sem lactose ou glúten. Segundo ela, a variedade busca atender crianças com restrições alimentares, garantindo uma alimentação inclusiva.

Além disso, o prefeito ressaltou que frutas, legumes e ovos são entregues diretamente nas escolas e que o reabastecimento dos estoques estava sendo realizado na semana da transmissão, seguindo o cronograma quinzenal.

Reação da população

Nos comentários da live, internautas questionaram a distribuição efetiva dos alimentos. “Infelizmente não funciona assim, porque os administradores dos colégio não fazem o correto”, escreveu um internauta. Outro comentário reforçou a importância da fiscalização dentro das unidades escolares: “Monte a fiscalização nas escolas para saber se realmente está chegando esse material lá. Provar para o povo é lá dentro da escola. Não é a primeira reclamação”.

Diante das críticas, o prefeito concluiu a live pedindo apoio da população na fiscalização do processo. “Peço o engajamento de todos para que possamos fiscalizar a correta distribuição dos insumos que a Prefeitura adquire”, escreveu Glêdson na publicação.

*Estagiária sob supervisão do editor Wagner Mendes