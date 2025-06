Menina reclama da merenda escolar em Juazeiro do Norte e vídeo viraliza: 'Ninguém aguenta mais soja'

Uma criança, aluna de uma escola pública de Juazeiro de Norte, aproveitou uma audiência pública da Câmara Municipal para reclamar da qualidade da merenda escolar fornecida aos estudantes.

Diante dos vereadores, na última sexta-feira (6), Maria de Fátima Pinheiro Melo, de 9 anos, pediu a palavra e disse que "ninguém aguenta mais comer soja". Ela fez um apelo para que o Município passe a incluir no cardápio “pelo menos uma carninha".

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura da cidade confirmou que enfrenta problemas com o fornecedor de carne vermelha, mas negou que a única opção nas escolas seja a soja.

Contudo, no vídeo que viralizou nas redes sociais, a aluna reclama da recorrência da proteína durante a semana.

"É todo dia... É cuscuz com soja, é pão com soja, é sopa com soja, ninguém aguenta mais comer soja. Só está faltando ter suco de soja", disse, arrancando risos dos vereadores e da população presente.

Então a gente veio pedir a vocês, vereadores, que mandem pelo menos uma carninha aí para nós porque ninguém está aguentando comer mais soja" Maria de Fátima Pinheiro Melo Estudante de Juazeiro do Norte

O caso ocorreu durante a primeira edição do projeto Câmara com o Povo. A ação aconteceu na sede da ONG Missão Baluarte, no Sítio Logradouro, em Juazeiro do Norte.

Os parlamentares realizaram uma audiência pública com o tema “Cidadania e Inclusão”, que reuniu moradores da comunidade para debater os principais desafios da região.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a mãe da aluna, Alane Kelly Cassiano Pinheiro Melo, disse que a filha representou o incômodo de muitos estudantes e pais.

“Realmente é assim, ela estuda na rede pública e, frequentemente, o que vem sendo oferecido nas refeições é muita soja. Tem vários alunos reclamando que, quando é cuscuz, é com soja, quando tem pão, é com soja, se for sopa, é de soja”, disse.

“E, assim, não é culpa da escola. Elas pedem para a gente não mandar merenda para os pequenos para eles poderem comer a alimentação da escola, porque é fornecida, então, eles têm que comer mesmo, mas nem toda criança gosta. Uma ou duas vezes na semana até vai, mas todo dia fica complicado. Agora, sei que vem frutas, mas a mistura é mais soja”, completou.

Ela até gostava de soja, mas como é muita soja, ela enjoou” Alane Kelly Cassiano Pinheiro Melo Mãe da estudante Maria de Fátima Pinheiro Melo

Alane contou que, durante a audiência pública, muitas crianças e adultos queriam falar, “mas ficaram com vergonha. “Ela foi lá e falou, ainda disse assim: ‘Essa é a hora, minha gente’”, contou.

O que diz a Secretaria de Educação?

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria da Educação de Juazeiro do Norte disse que tem oferecido um cardápio diversificado aos alunos das escolas públicas da cidade.

“No ano passado, investimos cerca de R$ 10 milhões em merenda escolar. Isso significa que temos um acompanhamento nutricional, além de várias proteínas: soja, frango, carne vermelha (patinho e coxão mole), tanto moída quanto em pedaços, carne suína, sardinha, ovo, leite e feijão. Temos legumes diversos e frutas, além de batata-doce, macaxeira, batata inglesa, banana, goiaba, enfim, várias frutas e polpa para os sucos”, informou a Pasta.

De acordo com a gestão, alunos com restrições alimentares têm acesso a um cardápio diferenciado.

Em 2025, tivemos o problema com o fornecedor de carne, que não está conseguindo entregar a quantidade necessária para suprir as escolas em um período de 15 dias ou de 8 dias. Isso significa que as escolas estão recebendo carnes vermelhas em uma quantidade menor e outras proteínas ganham destaque para suprir o cardápio daquela semana” Secretaria da Educação Prefeitura de Juazeiro do Norte

Segundo a Secretaria da Educação, a “ideia de que a soja toma espaço do cardápio não é como se afirma”.

“A soja está, hoje, mais presente porque é um ingrediente que muito nos ajudou a manter a qualidade da merenda escolar neste período de dificuldade. Na próxima quarta-feira (11), teremos um chamamento público para a agricultura familiar, onde constam outras carnes ou mais carnes, para que juntos possamos voltar a fornecer a carne como nos anos anteriores”, concluiu.

A Pasta ainda reforçou que a soja sempre fez parte do cardápio da merenda escolar em Juazeiro do Norte por, no máximo, duas vezes na semana.

Serviços para a comunidade

Além da reclamação da menina, a população local listou outras demandas urgentes, como pavimentação de estradas, melhorias no saneamento básico, instalação de iluminação pública e a construção de um posto de saúde. Os vereadores se comprometeram em buscar soluções com o Executivo.

Além da audiência pública, foram ofertados diversos serviços gratuitos à população, como atendimentos nas áreas de direito, psicologia e odontologia. Também foram ofertados os serviços de podologia, massagem e enfermagem.