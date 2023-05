Adolescente é atropelada por ônibus na av. Washington Soares, em Fortaleza; veja vídeo

Uma adolescente, de 16 anos, foi atropelada por um ônibus, na tarde dessa terça-feira (2), enquanto tentava atravessar a avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Ela sofreu ferimentos e está hospitalizada.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) detalhou, à TV Verdes Mares, que a jovem foi colhida pelo coletivo quando tentava cruzar uma das faixas da via, no sentido Praia-Sertão, próximo a um centro comercial. Com a força do impacto, ela foi arremessada na pista alguns metros à frente do veículo. Uma câmera de monitoramento registrou o momento.

VEJA CENA

Nas imagens, é possível observar que um grupo de pessoas aguarda, próximo à ciclovia, para atravessar a avenida. Em seguida, um ônibus, que trafegava na pista ao lado do meio-fio, para. Então os indivíduos começam a cruzar a via em uma região sem faixa de pedestres.

Enquanto isso, outro coletivo, conduzido por um motorista que parece não perceber a movimentação, se aproxima velozmente. Parte do grupo percebe o outro veículo e interrompe o trajeto, mas a vítima continua, sendo colhida por ele.

Segundo informações apuradas pela TVM, a adolescente teve ferimentos nas regiões da cabeça e da mão esquerda, além de machucar a clavícula. Ela foi levada a um hospital particular em Fortaleza, onde continuaria internada na manhã desta quarta-feira (3).

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.