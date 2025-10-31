Trânsito segue com lentidão na região
Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano
Segundo o Detran-CE, objetivo é otimizar o fluxo de veículos entre os bairros Cambeba e Lagoa Sapiranga
No sentido Interior/Capital, apenas uma faixa liberada para a passagem de veículos
Com o impacto, a jovem foi arremessada alguns metros a frente do veículo. Ela sofreu ferimentos e está hospitalizada
Ar-condicionado explodiu durante reunião de funcionários
O acidente aconteceu já na altura do Cambeba. O condutor foi socorrido consciente
A vítima, um homem de 46 anos, foi lesionada com um objeto perfurocortante e veio a óbito no local
O veículo excedeu a altura máxima de três metros para passar no local, que dá acesso a shopping
O equipamento pode ajudar a abreviar itinerários, com nove linhas que possibilitam 11 integrações