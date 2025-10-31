Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.

Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação 16 de Outubro de 2025
Fachada do burguer king

Negócios

Burger King vai abrir mais duas unidades de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde

Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas 11 de Agosto de 2025
Avenida Washington Soares

Ceará

Av. Washington Soares ganha novo semáforo a partir deste sábado (5); veja trecho

Segundo o Detran-CE, objetivo é otimizar o fluxo de veículos entre os bairros Cambeba e Lagoa Sapiranga

Redação 04 de Julho de 2025
Tombamento de postes provoca tráfego intenso na Avenida Washington Soares

Ceará

Tombamento de postes bloqueia faixas e deixa tráfego intenso na avenida Washington Soares, em Fortaleza

No sentido Interior/Capital, apenas uma faixa liberada para a passagem de veículos

Raísa Azevedo 01 de Abril de 2025
Trecho mostra momento em que adolescente é atropelada por ônibus na Avenida washington soares, em Fortaleza, no dia 2 de maio de 2023

Ceará

Adolescente é atropelada por ônibus na av. Washington Soares, em Fortaleza; veja vídeo

Com o impacto, a jovem foi arremessada alguns metros a frente do veículo. Ela sofreu ferimentos e está hospitalizada

Redação 03 de Maio de 2023
Grande coluna de fumaça foi formada em incêndio

Ceará

Incêndio atinge loja de eletrodomésticos na Avenida Washington Soares, em Fortaleza

Ar-condicionado explodiu durante reunião de funcionários

Redação 02 de Dezembro de 2022
carro w soares

Ceará

Carro pega fogo na Washington Soares, e motorista é retirado às pressas por policiais: veja imagens

O acidente aconteceu já na altura do Cambeba. O condutor foi socorrido consciente

Redação 04 de Setembro de 2022
video

Segurança

Dupla suspeita de latrocínio é presa na Washington Soares; câmeras ajudaram na captura

A vítima, um homem de 46 anos, foi lesionada com um objeto perfurocortante e veio a óbito no local

Redação 08 de Agosto de 2022
caminhão preso em túnel

Ceará

Caminhão fica preso ao tentar passar por túnel em Fortaleza

O veículo excedeu a altura máxima de três metros para passar no local, que dá acesso a shopping

Redação 11 de Julho de 2022
Print do terminal durante live do Sarto

Metro

Terminal da Avenida Washington Soares começa a operar nesta quarta-feira; veja linhas

O equipamento pode ajudar a abreviar itinerários, com nove linhas que possibilitam 11 integrações

Redação 27 de Outubro de 2021
