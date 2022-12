Incêndio atinge loja de eletrodomésticos na Avenida Washington Soares

Uma filial da Magazine Luiza pegou fogo na Avenida Washington Soares, na manhã desta sexta-feira (2). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio começou em um ar-condicionado da loja de eletrodomésticos. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 8h24 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo 190 para uma "ocorrência de incêndio em edificação comercial".

Assista:

Para conter o fogo, três carros de combate a incêndio foram acionados, além de um caminhão pipa, uma escada magirus, uma ambulância de resgate. Ninguém ficou ferido no incêndio.

A fumaça tomou conta da Avenida Washington Soares. Trabalhadores de lojas vizinhas também evacuaram comércios pela possibilidade do fogo se espalhar.

Legenda: Fogo queimou eletrodomésticos de loja Foto: Cristiano Pantanal/SVM

A capitã Samara Dantas, responsável por chefiar a equipe de combate ao incêndio, chegou a relatar que parte da estrutura do prédio chegou a ceder.

Samara Dantas Capitã do Corpo de Bombeiros Demos uma parada nas equipes para garantir a segurança de todos. Vamos fazer uma pressão positiva para ventilar o ambiente para que a fumaça comece a sair pela parte de cima que já está aberta

Ar-condicionado explodiu durante reunião

Legenda: Celulares foram queimados em incêndio Foto: Cristiano Pantanal/SVM

Conforme relato de funcionários, os trabalhadores estavam em reunião quando escutaram o barulho de explosão do ar-condicionado. Todos logo correram do ambiente e deixaram a loja.

Após o término do incêndio uma equipe de perícia irá realizar a vistoria do local para diagnosticar o foco do incêndio.

A Magalu comunicou, por meio de nota, que nenhum colaborador ficou ferido.

Veja nota de loja:

"Magalu informa que o incêndio que se iniciou na manhã desta sexta-feira, 2, na filial da Avenida Washington Soares, em Fortaleza, está sendo contido pelos bombeiros. Não há feridos e todos os colaboradores deixaram o local assim que os alarmes emitiram sinal de fumaça. A empresa e as autoridades investigam as causas".