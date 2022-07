Caminhão fica preso ao tentar passar por túnel em Fortaleza

Um caminhão com carregamento de produtos ficou preso no túnel que dá acesso ao Shopping Iguatemi, na avenida Washington Soares, a CE-040, em Fortaleza, ao tentar passar pelo local. O acidente foi na noite desta segunda-feira (11). O veículo excedeu a altura máxima de três metros para passar no túnel.

Assista ao vídeo

A estrutura traseira do caminhão foi quase toda arrancada, e algumas caixas de produtos ficaram no chão. Parte da faixa direita do túnel permaneceu interditada.

Legenda: A traseira do caminhão ficou quase toda danificada Foto: Thiago Gadelha

Segundo o Diário do Nordeste apurou no local, o motorista do caminhão não teve ferimentos.

Seguranças do shopping auxiliam no fluxo de veículos. O Diário do Nordeste procurou a assessoria do Iguatemi para saber detalhes do caso e aguarda respostas para atualizar esta matéria.