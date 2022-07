Iracema Guardiã é devolvida ao calçadão da Praia de Iracema após restauro

A Iracema Guardiã retornou nesta segunda-feira (11) ao calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza. A escultura havia tombado no último mês de maio e precisou passar por reparos antes de ser recolocada em seu posto.

De acordo com a Prefeitura, o entorno onde fica a estátua também passou por restauração nos últimos meses, tendo sido removidas as pichações e aplicado material antipichação na base. Além disso, foram requalificadas a iluminação local, a acessibilidade, a mureta que circunda a obra e os pisos e bancos próximos.

Reparos

A escultura, que é um dos principais pontos turísticos da Cidade, tombou no último dia 3 de maio. Não se sabe exatamente o que provocou a queda, mas acredita-se que foi devido à ação dos ventos fortes e ao desgaste da base da estátua.

De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), "as partes mais afetadas foram os pés, onde iniciou o dano estrutural, além das mãos, que sofreram impacto direto com a queda da escultura".

O órgão afirma que ainda foram feitas intervenções na estrutura interna da Iracema Guardiã para reforçar sua sustentação. Depois disso, feita a recuperação da fibra de vidro e, por fim, a pintura. Todo o processo foi acompanhado por técnicos da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural da pasta e integrantes da família do artista Zenon Barreto, autor da obra original.

A obra

A Iracema Guardiã foi a última obra feita pelo artista plástico Zenon Barreto. Ela foi inaugurada em 1996, no calçadão da Praia de Iracema. É produzida em fibra de vidro, com dimensões de 0,80 x 3,70 x 1,85m (obra) e 2,35 x 2,00 x 3.65m (base).

A escultura foi projetada nos anos 1960 para o aniversário de 100 anos da obra do escritor José de Alencar.

