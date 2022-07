Estátua Iracema Guardiã é restaurada e será devolvida à Praia de Iracema 2 meses após cair

A escultura “Iracema Guardiã” deverá retornar segunda-feira (11) para o calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza. A estátua, que é um ícone da cidade, passou por um processo de reparo e retorna ao local dois meses após ter caído. A queda, à época, chegou a ser registrada por imagens de câmeras de segurança.

A estátua caiu no dia 3 de maio de 2022 e após isso, a obra foi recolhida e avaliada por técnicos da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural (CPHC) da Secultfor. O processo, afirma a Prefeitura, foi acompanhado pela família de Zenon Barreto, artista autor da obra original, para que as diretrizes estivessem alinhadas entre os familiares e a CPHC.

Com a queda, as partes mais afetadas foram os pés da escultura, além das mãos. A obra passou por reforço na estrutura, além de uma recuperação da fibra de vidro e a pintura.

A Iracema Guardiã foi inaugurada em 1996, no calçadão da Praia de Iracema. A obra, de acordo com a Prefeitura, é produzida em fibra de vidro, com dimensões de 0,80 x 3,70 x 1,85m (obra) e 2,35 x 2,00 x 3.65m (base).

Mudanças também no local

Segundo a Prefeitura, o local ao qual a obra retornará também recebeu intervenções pela Secretaria de Gestão Regional (Seger).

Na área foram realizadas: remoção de pichação e aplicação de material anti pichação na base da estátua, requalificação da mureta do entorno, recuperação da escadaria, recuperação de piso e bancos, acessibilidade e nova iluminação.

A estátua será devolvida no início da manhã de segunda-feira (11). No twitter, o prefeito Sarto disse que “É uma grande alegria devolver o monumento à nossa Praia de Iracema neste período de férias e alta estação. Amanhã mesmo, fortalezenses e turistas poderão novamente usufruir deste ponto turístico, que é parte importante da memória afetiva da Cidade”.



Em 2012, a obra também foi retirada do local e ficou dois meses distante da Praia de Iracema. À época, a estátua passou por um processo de adequação ao projeto original.

