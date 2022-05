Estátua da Iracema Guardiã cai na Praia de Iracema

A estátua da Iracema Guardiã, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, caiu da base, na tarde desta terça-feira (3). Ainda não se sabe a causa da queda do monumento histórico. A área foi isolada e profissionais do Município estão no local.

Legenda: Estátua ficou tombada ao lado da base de concreto Foto: Fabiane de Paula

O aterro da Praia de Iracema é moradia da estátua Iracema Guardiã que, após passar por restauração em 2012, teve alguns dos traços modificados.

Legenda: Com a queda, partes da estátua quebraram. Área está isolada Foto: Fabiane de Paula

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria Regional II e aguarda resposta sobre o ocorrido com a estátua.

Legenda: Pé da estátua foi a única parte que permaneceu sobre a base de concreto Foto: Fabiane de Paula

Iracema Guardiã

Legenda: A estátua Iracema Guardiã foi inaugurada em 1996, em comemoração aos 25 anos do bairro Praia de Iracema. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

A estátua foi o último trabalho do artista plástico Zenon Barreto (1918-2002). Ela foi projetada nos anos 1960 para o aniversário de 100 anos da obra do escritor José de Alencar. Com estrutura de ferro e tela, o monumento só foi inaugurado em 1996 em comemoração aos 25 anos do bairro Praia de Iracema.

Em 2012, a recuperação da escultura foi motivada pela depredação sofrida pela obra. Além da ação do tempo, o monumento tinha sido alvo de vandalismo, chegando a perder as mãos e o arco.