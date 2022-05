Vídeo flagra queda da estátua da Iracema Guardiã em Fortaleza

Imagens de câmera de segurança flagraram a queda da estátua da Iracema Guardiã, cartão-postal histórico de Fortaleza, que quebrou nesta terça-feira (3). No vídeo, a queda do monumento chega a assustar animais que estão ao lado.

Ainda não se sabe o que causou a queda do monumento histórico, mas o vídeo mostra que havia bastante vento no momento do acidente. A Prefeitura de Fortaleza investiga as circunstâncias do incidente. A Iracema, inaugurada em 1996, havia passado por uma restauração há dez anos.

VEJA O MOMENTO DA QUEDA DE IRACEMA:

Investigação

O prefeito José Sarto (PDT) foi ao local, na Praia de Iracema, após a queda. Conforme o gestor, já foram determinadas medidas "imediatas" para a investigação.

"Nossas equipes estão isolando a área e recolhendo a estrutura para realizar o reparo e devolver esse importante símbolo da nossa Cidade o mais breve possível", comentou Sarto por meio do Twitter.

A Prefeitura divulgou que "a obra será levada para armazenamento em um espaço adequado. Após este processo, será iniciado o trabalho de restauro do patrimônio. O local do incidente foi isolado. A Guarda Municipal também foi acionada e está verificando as imagens de videomonitoramento da área" para identificar o que causou a queda da estátua.