Irmão de influenciador, Biel morreu de infecção geral causada por pneumonia aguda, aponta laudo

João Gabriel Sousa da Silva, mais conhecido como menino Biel, morreu por causa de uma infecção geral causada por uma pneumonia aguda, concluiu laudo médico, divulgado nesta terça-feira (3) pelo advogado da família, Igor Furtado, ao Diário do Nordeste.

Ainda acordo com o Sistema de Verificação de Óbito (SVO), a causa imediata da morte do menino de três anos foi um choque séptico, e a infecção foi decorrente de uma bactéria. Outros diagnósticos também apontam um edema cerebral.

A família, natural da cidade de Itatira, no Norte do Ceará, chegou a levar Biel ao hospital três vezes. O menino apresentou sintomas de febre, dor de garganta e dor de barriga. No entanto, familiares alegaram que a criança teve o quadro agravado e não recebeu suporte na unidade de saúde. A família continua denunciando o caso como negligência médica.

Segundo o advogado, o que está sendo apurado não é somente a causa da morte, mas todo o procedimento adotado desde o primeiro atendimento, em 17 de abril. Ele ainda garantiu que as investigações continuam.

O médico plantonista que atendeu Biel foi afastado das funções pela Secretaria Municipal da Saúde. Profissionais do hospital e familiares ainda estão sendo ouvidos na delegacia municipal.

Relembre o caso

João Gabriel Sousa da Silva foi levado ainda na noite de domingo, 17 de abril, ao Hospital Silva Guerra, no distrito de Lagoa do Mato, onde passou por triagem e recebeu uma injeção para febre.

"O médico nem olhou a garganta dele. A febre não baixava de jeito nenhum. As enfermeiras mandavam dar banho e nada. O médico estava lá, mas nem olhou mais o meu irmão. Fomos ao enfermeiro que passou outro remédio e só assim a febre baixou e fomos liberados", relatou o irmão de Biel, PH, influenciador que se apresenta como "blogueiro do sertão".

Sintomas agravados

Já em casa, poucas horas depois de retornar do hospital, a criança apresentou os mesmos sintomas acompanhados de uma dor intensa na barriga. A família decidiu voltar com ele à unidade e teve dificuldade para acessar o médico.

"Veio com cara ruim e prescreveu mais duas injeções. Minha mãe não aceitou a injeção e pediu para transferi-lo, mas o médico ficou calado. Meu irmão melhorou e a gente voltou de novo para casa", afirmou.

A situação do pequeno piorou por volta das 7h do dia seguinte, 18 de abril, quando a temperatura corporal atingiu 40 °C e os procedimentos clínicos mudaram rapidamente. Paulo Henrique diz que o irmão foi atendido às 7h e recebeu soro. "Ao meio-dia ele já estava no oxigênio e depois na sala de reanimação", contou.

O irmão do influenciador chegou a ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, mas já estava "praticamente morto". PH não soube informar para onde a criança seria levada. O menino ficou cerca de uma hora na ambulância e já retornou sem vida.

Influenciador se posiciona

O influenciador digital PH, irmão de Biel, se pronunciou após a divulgação do Sistema de Verificação de Óbito (SVO). No Instagram, Pedro Henrique mostrou indignação e revelou que a mãe chegou a passar mal, necessitando de ajuda psicológica. "Cadê a assistência social que o senhor prefeito disse que iria dar para a nossa família? Não estamos recebendo assistência nenhuma. Cadê a psicóloga que a assistente social disse que iria vir aqui? (...) Me dá uma revolta, que falta de empatia", desabafou PH.