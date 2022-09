Hilux pega fogo na Washington Soares, e motorista é retirado às pressas por policiais: veja imagens

Um veículo modelo Hilux pegou fogo na avenida Washington Soares, no início da tarde deste domingo (4). Apenas o condutor do automóvel estava dentro do carro. O homem foi retirado às pressas, por policiais que passavam pelo local.

Veja vídeo do carro pegando fogo:

Conforme testemunhas que estavam no local, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Um homem que presenciou o acidente contou à reportagem do Sistema Verdes Mares que, primeiro, o condutor colidiu o carro contra um poste.

O condutor foi identificado como Narci de Melo Júnior, de 44 anos. Ele foi submetido a teste etílico, no qual foi constatada a presença de 1,28mg/l de álcool no sangue e recebeu voz de prisão em flagrante, conforme a Polícia Militar.

O motorista teria dito que a colisão foi porque estava usando o celular. O carro começou a apresentar pane elétrica, e uma fumaça preta tomou conta dos arredores.

Legenda: O carro apresentou pane elétrica após a colisão Foto: Reprodução

Motorista se recusou a deixar o veículo

Outra testemunha disse que, mesmo com a fumaça, o motorista se recusava a deixar o carro. Foi quando a Polícia chegou e o retirou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Narci de Melo foi conduzido ao 13° Distrito Policial, onde foi autuado conforme Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.