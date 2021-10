Terminal da Avenida Washington Soares começa a operar nesta quarta-feira; veja linhas

O Terminal Aberto da Avenida Washington Soares, no bairro Alagadiço Novo, começou a operar nesta quarta-feira (27), em Fortaleza. No local, a integração poderá ser realizada somente por meio dos cartões como Bilhete Único ou carteira estudantil com créditos. O prefeito Sarto Nogueira (PDT) inaugurou o equipamento nesta manhã.

Neste terminal, serão distribuídas nove linhas nas quatro plataformas cobertas no sentido leste e oeste da avenida (ver lista abaixo). A Prefeitura de Fortaleza estima que, em média, inicialmente, serão realizadas 365 viagens por dia e devem trafegar 29 ônibus por hora, totalizando 60 mil passageiros por dia.

Linhas que operam no novo Terminal Aberto Washington Soares

053 Messejana/Papicu/Washington Soares

055 Corujão/Grande Circular I

056 Corujão/Grande Circular II

609 Cidade Func/Sítio São José

649 Cidade Func/Sítio São José/CMR

663 Gereberaba/Messejana

686 Conjunto São Bernardo

703 Paupina/Pici

712 Conjunto Palmeiras/Papicu

Linhas que param no lado externo do Terminal Aberto Washington Soares

050 Siqueira Papicu Washington Soares

051 Grande Circular 1

052 Grande Circular 2686 Cj São Bernardo (sentido bairro - terminal Messejana)

Integrações

A partir do Terminal Washington Soares, através do Bilhete Único, os usuários poderão fazer integrações com destino para:

Centro;

Unifor;

Fórum Clovis Beviláqua;

Iguatemi;

Rio Mar Papicu;

HGF;

Avenida 13 de Maio;

IFCE;

Reitoria da UFC;

Avenida Jovita Feitosa;

Campus do Pici.

Segurança e estrutura

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, foram instalados gradis entre as plataformas, direcionando os usuários para as faixas de pedestres. Os terminais também são interligados por uma passarela sobre a Avenida Washington Soares.

A área coberta do novo terminal é de aproximadamente 600m², possui pontos de recarga do Bilhete Único, painéis de previsão, wi-fi, posto de vigilância, banheiros acessíveis e dois quiosques.

Como utilizar o serviço

O novo equipamento está localizado entre os terminais de Messejana e Papicu. Desta forma, o passageiro pode planejar as viagens sem a necessidade de deslocamento até os terminais maiores.

Segundo a Prefeitura, uma pesquisa realizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) constatou que os passageiros oriundos das comunidades do entorno do Terminal Washington Soares, com o uso do Bilhete Único, podem economizar o tempo ao deixar de ir ao Terminal de Messejana para embarcar diretamente no Terminal Washington Soares com destino ao Papicu.

Outro exemplo, cita, é para o usuário que desejar ir ao Centro da Cidade. Com a possibilidade utilizar o Bilhete Único, a Etufor reformulou o itinerário das linhas 649 - Cidade Func/Sítio São José/Crisanto Moreira da Rocha e 609 - Cidade Funcionários/Sítio São José, possibilitando linha direta para o bairro.