Fortaleza transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para véspera do feriado de Finados

A Prefeitura de Fortaleza transferiu o ponto facultativo do "Dia do Servidor Público", celebrado nesta quinta-feira (28), para a segunda-feira (1º) — data que antecede o feriado nacional do "Dia de Finados", na terça-feira (2). A norma foi publicada no Diário Oficial de 22 de outubro.

Assim, o expediente da segunda não será obrigatório. A mudança vale para os servidores e empregados públicos da Administração Municipal direta e indireta, mas não afetará o funcionamento dos serviços essenciais.

Dentre eles, assistência da saúde de urgência e emergência, socorros, limpeza pública, segurança, fiscalização e orientação de trânsito, vigilância e salva-vidas.

O Governo do Ceará já havia estabelecido o mesmo calendário para servidores de órgãos e entidades da administração pública estadual.