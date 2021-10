Governo do Ceará decreta ponto facultativo em 1º de novembro para servidores estaduais

O Governo do Ceará estabeleceu o dia 1º de novembro, que antecede o feriado de Finados, como ponto facultativo para servidores de órgãos e entidades da administração pública estadual. A decisão consta na edição dessa quarta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a norma, o expediente da segunda-feira (1º) não será obrigatório em razão do adiamento do dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Apesar da determinação de ponto facultativo, o decreto estabelece que serviços de água, saúde, polícias Militar e Civil, Perícia Forense e Corpo de Bombeiros serão "normalmente assegurados", assim como dos postos fiscais da Sefaz e dos equipamentos culturais do Estado.

Próximos feriados

Os próximos feriados incluídos no calendário serão em 15 de novembro (Proclamação da República) e 25 de dezembro (Natal).

Já os pontos facultativos são 28 de outubro (Dia do Servidor Público), 24 de dezembro, após às 14 horas (véspera de Natal) e 31 de dezembro, a partir das 14 horas (véspera de Ano-Novo).