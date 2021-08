Feriados no Ceará em 2021: veja quais as próximas datas

O intervalo entre agosto e dezembro de 2021 ainda reserva ao Ceará pelo menos cinco feriados. No entanto, apenas um deles dará possibilidade de folga estendida (Proclamação da República). Há uma exceção às escolas que tiveram as folgas de Carnaval remanejadas para setembro. Veja abaixo a lista completa.

No caso de Fortaleza, que terá um feriado a mais, o primeiro já está marcado para 15 de agosto (domingo), dia de Nossa Senhora da Assunção. Diferente de 2020, quando a data foi antecipada por conta da pandemia, neste ano o calendário religioso foi mantido.

O próximo feriado válido para os 184 municípios cearenses será no dia 7 de Setembro, Independência do Brasil, que cairá em uma terça-feira.

Feriado remanejado

A data, inclusive, também contemplará os dias de folga do Carnaval nas escolas que foram suspensos em fevereiro após recomendação do governo do estado. Sendo assim, as unidades de ensino estarão fechadas entre os dias 6 e 10 de setembro.

"Reiteramos às instituições o acordo que transferiu excepcionalmente o feriado de Carnaval deste ano para os dias 6, 8, 9 e 10 de setembro de 2021. É importante que as escolas reforcem a informação da mudança juntos aos pais/responsáveis", informou o Sindicato das Escolas de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado (Sinepe).

Os últimos feriados nacionais ocorrerão em 12 de outubro (terça-feira), dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil; 2 de novembro (terça-feira), dia de Finados; 15 de novembro (segunda-feira), Proclamação da República e no dia 25 de dezembro (sábado), quando é celebrado o Natal.

Lista de feriados pendentes

Agosto

15 de agosto (domingo): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. O feriado é válido apenas na Capital

Setembro

7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil

6 a 10 de setembro (segunda a sexta): compensação de folgas do Carnaval nas escolas.

Outubro

12 de outubro (terça-feira): Feriado de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil

Novembro

2 de novembro (terça-feira): Finados

15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República, feriado nacional

Dezembro

25 de dezembro (sábado): Natal