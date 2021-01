Calendário: Lista dos Feriados em 2021 no Ceará

Em 2021, haverá 12 feriados no Ceará, somando comemorações estaduais e nacionais - sendo quatro deles prolongados, contando com a semana santa e o Carnaval. É menor do que a quantidade de feriadões em 2020, que contabilizou sete folgas estendidas. O primeiro já acontece hoje, 1° de janeiro: como a folga de início de ano cai nesta sexta-feira, há a possibilidade de estender o descanso no fim de semana.

A segunda folga será no período carnavalesco, com feriado de Carnaval previsto para o dia 16 de fevereiro, uma terça-feira. Em seguida, a semana santa será o terceiro feriadão do ano, ao começar no último domingo de março, no dia 28, e seguir até 3 de abril, um sábado. A última oportunidade para emendar a folga em 2021 acontece no fim do ano, no dia 15 de novembro. A data comemorativa da Proclamação da República acontecerá na segunda-feira.

> Governo divulga feriados e pontos facultativos de 2021 para órgãos federais

Parte das folgas cai em dia útil, mas distante do fim de semana, o que reduz a possibilidade para prolongamento do descanso. Dois feriados do ano acontecem na quinta-feira, dois na terça-feira e um na quarta. Outros dois recessos estão previstos para o sábado: o Natal e o Dia do Trabalho.

Fortaleza

No entanto, o número de 'feriadões' pode ser maior na Capital cearense: além das quatro datas nacionais, mais um feriado longo está previsto para 2021 em Fortaleza. A folga municipal estendida acontece no dia 19 de março, data de comemoração ao padroeiro do Ceará, São José, e cairá em uma sexta-feira. Com isso, a cidade fecha o ano com a possibilidade de cinco feriados prolongados.

O outro feriado municipal específico da Capital, no dia 15 de agosto, data da padroeira da cidade, acontecerá em um domingo.

Veja as datas de cada feriado

Janeiro

1° de janeiro (sexta-feira): Ano novo, feriado nacional

Fevereiro

Carnaval (terça-feira): 16 de fevereiro, feriado nacional

Março

19 de março (sexta-feira): Dia de São José, padroeiro do Ceará, cairá em uma sexta-feira. O feriado é válido apenas para alguns municípios cearenses, entre eles, a Capital.

25 de março (quinta-feira): Data Magna do Ceará, o feriado é estadual

Abril

2 de abril (sexta-feira): Sexta-feira santa, feriado nacional

4 de abril (domingo): Páscoa

21 de abril (quarta-feira): Feriado de Tiradentes

Maio

1° de maio (sábado): Dia do Trabalho, feriado nacional

Junho

3 de junho (quinta-feira): Feriado nacional de Corpus Christi

Agosto

15 de agosto (domingo): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. O feriado é válido apenas na Capital

Setembro

7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (terça-feira): Feriado de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil

Novembro

2 de novembro (terça-feira): Finados

15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República, feriado nacional

Dezembro

25 de dezembro (sábado): Natal

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza