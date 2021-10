Ocupação hoteleira no feriadão é de 90% no litoral cearense; veja destinos mais procurados

O número é próximo ao registrado no último feriado prolongado, de 7 de setembro. A ocupação na Capital, contudo, deve ser menor. A expectativa da ABIH-CE é de ocupação hoteleira de 65% em Fortaleza; no mês passado, a porcentagem chegou a 76%.

Para o presidente da ABIH-CE, Regis Medeiros, o número, contudo, ainda deve crescer com reservas de última hora.

“A gente está notando uma melhora mês a mês. Eu pensei que os números seriam iguais aos do 7 de setembro. Existem reservas de última hora, acredito que esse número de 65% ainda possa subir”, diz.

Ocupação no litoral

O litoral cearense tem uma ocupação maior que a da capital devido à maior movimentação do turismo interno. “É o turismo regional, o próprio cearense viajando para o litoral. Fortaleza é um público mais de outros estados”, explica Regis.

Veja alguns dos principais destinos:

Jericoacoara

Canoa Quebrada

Cumbuco

Morro Branco

Icaraí de Amontada

Flecheiras

Lagoinha

Paracuru

Águas Belas

Expectativas positivas

O setor hoteleiro tem expectativas positivas para o processo de retomada e já vem sentindo os efeitos da vacinação na demanda. A volta dos eventos também impulsiona a hotelaria, sobretudo na capital. Foto: Kid Júnior/ SVM

“A gente tem sentido que a retomada tem acontecido, as pessoas têm voltado a viajar, principalmente no segundo semestre. Agora com a liberação de alguns eventos isso também tem ajudado bastante”, destaca a presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT-CE), Vera Lúcia.

Ela afirma que o setor vem se comportando neste segundo semestre de forma muito superior ao ano passado e reforça que o estado deve continuar tendo surpresas positivas, sobretudo se houver eventos de Réveillon.

O turismo regional reforça as expectativas positivas, com mais brasileiros escolhendo viajar no próprio país seja em razão de barreiras sanitárias no exterior ou por questões como a alta do dólar.

“Quanto mais vacina, as pessoas vão se sentindo mais à vontade. Com o final do ano chegando as pessoas querem se deslocar, tem uma demanda retraída”, projeta Regis.

Mesmo com o avanço na procura, o presidente da ABIH-CE reforça que os protocolos continuam sendo seguidos. “O protocolo entrou no automático, uso da máscara, distanciamento das mesas, limpeza dos apartamentos. O que a gente quer é andar para frente e graças a Deus isso está acontecendo”, afirma.

