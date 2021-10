Quixadá terá portal na entrada da cidade com elementos para atrair o turismo local, diz prefeitura

A cidade de Quixadá, polo urbano do Sertão Central, vai ganhar um portal de entrada em formato de arco. A expectativa é de que o equipamento agregue valor turístico ao município, que já dispõe de um conjunto de monólitos, do santuário de Nossa Senhora Rainha do Sertão, da rampa de voo livre, o açude Cedro - que tem projeto na época do Império, e a serra do Estêvão.

O pórtico será construído na Avenida Jesus Maria e José, bem próximo à rotatória da BR-122 para quem vem da direção Capital-Sertão. A obra está avaliada em cerca de R$ 500 mil e o prazo de execução dos serviços é de três meses.

A população vive momentos de expectativa. “Conheci um lindo portal na cidade histórica de Triunfo, em Pernambuco, e esperamos que o de Quixadá seja bonito e atraia visitantes para momentos de fotografia”, disse a professora Marta Teixeira.

O projeto, segundo a gestão municipal, é considerado “grandioso e único na região, com elementos que caracterizam Quixadá e que contribuem para atrair o turismo local”, frisou o prefeito Ricardo Silveira.

Ricardo Silveira Prefeito de Quixadá A obra tem uma relação com o sentimento de carinho e de amor dos moradores por sua terra natal”

Atração

Nos próximos dias, deve ocorrer o projeto de licitação para escolha da empresa responsável pela obra. Portais de acesso às cidades históricas são construções que atraem visitantes, que tiram fotos e divulgam em redes sociais, identificando o local e realimentando a vinda de outras pessoas.

O projeto definido para o portal de Quixadá apresenta detalhes que fazem referência a pontos da história local, com pilastras semelhantes às que existem na parede do açude Cedro, cujo projeto original remonta ao Império.

Legenda: O pórtico será construído na Avenida Jesus Maria e José, bem próximo à rotatória da BR-122 Foto: Divulgação

Obras começam neste mês

O portal foi idealizado por uma equipe do setor de projetos da própria Prefeitura de Quixadá e será feito em pedras. As obras devem começar ainda neste mês. “Esperamos elevar o nosso potencial de turístico e fomentar o crescimento econômico do município”, pontuou o gestor de Quixadá.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos (Sedumasp), Pedro Teixeira Neto, a licitação será realizada nos próximos 15 dias. O prazo de execução dos serviços é de três meses. A passarela possui 20 metros de largura e quase sete metros de altura.