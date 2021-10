Com evento-teste, Ceará é protagonista na retomada do turismo, diz presidente da Abav

Um dos setores mais prejudicados pela pandemia, o turismo volta a caminhar com o avanço da vacinação, e o Ceará é um dos protagonistas nesta retomada. A Abav Expo & Collab é o maior evento-teste autorizado do Estado e reúne 3 mil pessoas simultaneamente no Centro de Eventos, em Fortaleza, até sexta-feira (8).

"O Ceará foi fundamental. A gente não pensava em sair de São Paulo, estávamos inclusive com uma data, mas chegou uma proposta (de trazer o evento para o Ceará) e isso me soou tão bem. Este papel de protagonismo existe e ele nasceu aqui. A gente tem que reconhecer isso", diz a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Magda Nassar.

Na abertura do evento, o governador Camilo Santana afirmou que o momento atual é de 'esperança' pela retomada das atividades econômicas.

Camilo Santana Governador do Ceará "Receber a Abav é um momento estratégico e nos dá esperança. Pode ser o início da nossa retomada e não tenho dúvida que o turismo é uma grande alternativa de saída para que a gente possa fortalecer a economia e gerar oportunidade para milhões e milhões de brasileiros"

Luta pelo turismo

Na solenidade de abertura, Magda Nassar ainda ressaltou a importância da união do setor para conseguir passar pela pandemia com menores perdas.

"Quando nós percebemos a nossa fragilidade, nós resolvemos optar por passar por cima de todas as nossas diferenças. Todos fomos juntos para resolver os problemas do setor", conta.

Ela destaca a importância do turismo nacional, principal fonte de renda do setor no momento em que viagens internacionais estavam sendo impossibilitadas. Magda considera ser papel da Abav incentivar a volta do turismo "para dentro de casa".

Foto: Divulgação/ Sesa

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios