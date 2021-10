Beach Park espera incremento de 20% no número de visitantes com nova atração

O Beach Park tem expectativas positivas para 2022 com o lançamento de uma nova atração que deve incrementar em 20% o número de visitantes. O Tobomusik, anunciado em evento nesta quinta-feira (7), vai ser inaugurado em dezembro deste ano, início do período de alta estação turística no Ceará. Leia mais Jeritza Gurgel Aumenta o som! Beach Park anuncia nova atração em parceria com Alok Jeritza Gurgel Conheça novo brinquedo do Beach Park idealizado em parceria com DJ Alok

A nova atração conta com parceria do DJ Alok e será o primeiro toboágua da América Latina a unir música e efeitos visuais. O brinquedo será equipado com um jogo de luzes e, durante a descida, os visitantes escutarão uma das 15 músicas mixadas por Alok para compor a experiência.

O parque aquático teve dois anos atípicos, fechando as portas por 5 meses em 2020 e por 4 meses neste ano devido à pandemia. A chegada do novo brinquedo vem coroar as expectativas para um 2022 de retomada no turismo.

Expectativas com a retomada

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, afirma que a retomada é um desafio em meio à pandemia, mas que o parque aquático já registra aumento no público já este ano. Para ele, fluxo maior de visitantes é devido a uma vontade das pessoas retomarem as atividades, após o período de isolamento.

“A alta estação é sempre bom e, depois de uma pandemia, também vem uma expectativa boa de retomada. Agora uma alta estação depois de uma pandemia e com uma atração nova a expectativa fica muito boa a partir de dezembro”, destaca. Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Hoje o parque está funcionando com a capacidade reduzida em cumprimento ao decreto estadual. "Estamos funcionando com 60% de capacidade, seguindo os protocolos bem direitinho de distanciamento dentro dos conformes. Está tendo um pouco de sobra da capacidade, mas está caminhando bem", pondera.

Sobre o novo brinquedo

De acordo com Murilo, o Tobomusik não será um brinquedo radical, podendo abranger um público maior. "Ele não é um brinquedo radical, é um brinquedo moderado. São três pistas diferentes e tem 15 trilhas sonoras, 45 opções diferentes de experiências para ter no toboágua", explica o executivo. O brinquedo terá altura de 13 metros e 3 diferentes percursos de 114, 110 e 104 metros de comprimento, com descidas que levam cerca de 22 segundos.

Legenda: Planta de como será o brinquedo novo Foto: Divulgação/ Beach Park

Cada um dos tubos tem 82 centímetros de diâmetro e conta com diferentes combinações de recortes gráficos, translúcidos e multicoloridos, que proporcionam sensações visuais diversas em cada trajeto.

A nova atração conta com tecnologia RTM Light, que permite um acabamento liso das superfícies e baixa emissão de voláteis orgânicos para o meio ambiente. O processo de montagem com cortes e perfurações é completamente automatizado, permitindo assim, maior precisão da montagem final do toboágua. Legenda: A nova atração tem nível moderado de adrenalina, podendo abranger um público maior Foto: Divulgação/ Beach Park

O equipamento encontra-se no momento na fase final de montagem e passará por testes antes do lançamento.