Spoiler Alert! Tobomusik é a mais nova atração do Beach Park revelada no stand na ABAV. O brinquedo faz parte de uma parceria do parque com o DJ Alok.

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, fará o anúncio dos detalhes da atração durante o evento “Pé na areia”. Por enquanto, o brinquedo ainda está sendo montado para o lançamento na presença do DJ Alok em dezembro de 2021!

Legenda: Novo brinquedo vai se chamar 'Tobo Musik' Foto: Divulgação