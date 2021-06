Terminal aberto da Av. Washington Soares deve ser entregue até julho, diz Sarto

O terminal de ônibus aberto da Avenida Washington Soares, no bairro Messejana, deve ser entregue até julho, conforme anunciou o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), nesta terça-feira (22), em transmissão nas redes sociais.

O terminal está localizado entre as ruas Olímpio Leite e Esmerino Parente e deve integrar 13 linhas de ônibus que circulam pelos bairros José de Alencar, Cambeba, Messejana, Curió e adjacências.

Serão quatro plataformas de embarque e desembarque. O equipamento terá pontos de atendimento do Bilhete Único, banheiros e quiosques de alimentação.

Legenda: Imagem ilustrativa do projeto para o Miniterminal Washington Soares. Foto: Seinf

"Apenas a localização desse terminal vai reduzir o tempo de viagem de pessoal, que podia ir para o Centro da cidade, em 45 minutos", afirmou Sarto.

A previsão inicial de entrega era de maio. O investimento na obra, executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), é de R$ 3,8 milhões.

Outros dois terminais

Também estão em construção os mini terminais do bairro José Walter e da Praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro. Os equipamentos devem ser entregues até o fim de 2021, segundo Sarto.

O equipamento do José Walter fica entre as avenidas Bernardo Manuel e João de Araújo Lima e terá área coberta de 700m², com três plataformas.

Legenda: Imagem ilustrativa do projeto para o Miniterminal José Walter. Foto: Seinf

As ordens de serviço para as obras de construção dos terminais da Messejana e do José Walter foram assinadas em fevereiro de 2020, pelo então prefeito Roberto Cláudio.

Já as obras na Praça do Sagrado Coração de Jesus, para urbanização e construção do novo terminal, começaram em março deste ano.

Sarto Nogueira afirmou que as obras integram a política de melhoria da mobilidade de Fortaleza. "Toda essa é uma política integrada. Aqui tem um terminal, que é ligado ao BRT, que tem vias largas, sinalizadas, ciclofaixas, prioriza o pedestre e o ciclista", disse o prefeito.