A construção de dois miniterminais de integração de ônibus em Fortaleza, um no bairro José Walter e outro na Avenida Washington Soares, deve custar mais de R$ 10 milhões. Duas empresas já foram selecionadas para realizar as obras, cm previsão de duração de sete meses após a assinatura da ordem de serviço. Os equipamentos devem dispor de plataformas cobertas de embarque e desembarque, além de banheiros, espaço para comércio e posto da Guarda Municipal. A previsão de início das obras é fevereiro.

No Miniterminal José Walter a área total será de 700 m² nas duas plataformas de embarque e desembarque. A obra foi avaliada em R$ 5.838.264,56. O equipamento será implantado no canteiro existente da Avenida Bernardo Manuel. No local, devem ser colocadas faixas de pedestres elevadas para conectar as plataformas entre si e aos passeios existentes.

Imagem ilustrativa do projeto para o Miniterminal José Walter. Seinf

Já a ciclofaixa que existe no trecho deve passar por manutenção e gradis serão instalados para limitar o acesso e conduzir os pedestres às faixas elevadas. O teto do miniterminal foi dimensionado para a possibilitar a instalação de painéis solares, que permitam o abastecimento de eletricidade do miniterminal.

O Miniterminal da Av. Washington Soares, que será implantado na esquina com a Rua Olímpio Leite, terá 600 m² com plataformas de embarque e desembarque e os espaços padrões do projeto para banheiro, comércios e posto de segurança. Para esta obra, o valor destinado é de R$ 4.370.853,46. O dimensionamento também foi planejado para a implantação de painéis solares na coberta do local.

Imagem ilustrativa do projeto para o Miniterminal Washington Soares. Seinf

Os dois terrenos onde o miniterminal deve ser implantado estão vazios e devem se conectar com uma passarela de pedestres. Foram necessários ajustes no local para a instalação de rede de esgoto e requalificação das calçadas.

Ampliação do serviço

Outros miniterminais ainda devem ser construídos para otimizar os deslocamentos de passageiros na Capital, como foi anunciado pela Prefeitura em março de 2018. À época, foi indicado que o prazo para a conclusão das obras seria em 2020 e que a Barra do Ceará também receberia um equipamento. O Centro e as proximidades do Polo de Lazer da Sargento Hermínio estavam sendo analisadas para a implantação dos outros miniterminais.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) foi questionada sobre o atraso, mas até a publicação desta matéria o órgão não enviou resposta sobre isso para o Sistema Verdes Mares. Por nota, o órgão apenas informou que o projeto do Centro está em fase de elaboração de edital para licitação.

Conforme a nota, o miniterminal do bairro será implantado em um terreno entre as ruas Guilherme Rocha e Liberato Barroso, ao lado da Praça José de Alencar. Com área de 2.000m², o projeto contará com 6 plataformas para embarque e desembarque, pontos de autoatendimento do Bilhete Único; posto da Guarda Municipal e quiosques de alimentação, comércios e serviços, banheiros, paisagismo, além de faixas de pedestres elevadas.