Barreiras de proteção são instaladas no viaduto do Antônio Bezerra para prevenir quedas

O viaduto localizado sobre a Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, começou a receber barreiras de proteção feitas de aço e tela metálica, neste mês de maio, para prevenir quedas e tentativas de suicídio. O projeto está sendo realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

A instalação das barreiras no viaduto da rua Coronel Matos Dourado conta com investimento de R$ 595 mil, e deve ser finalizada em junho deste ano. As barreiras terão 433 metros de extensão.

O projeto ainda prevê a pintura de toda a mureta do viaduto, e a instalação de placas com informações acerca da prevenção ao suicídio. No local, terá o telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende pelo número 188.

Ações de enfrentamento ao suicídio

O projeto foi idealizado em 2021 com uma ação de enfrentamento ao suicídio. A ideia foi formulada após reuniões entre o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e a Seinf.

O secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, afirmou que a saúde mental é uma pauta mundial, que ganhou ainda mais destaque no cenário da pandemia.

“Prevenir e cuidar são duas ações importantes quando o assunto é saúde, e este projeto que a Prefeitura de Fortaleza está desenvolvendo tem exatamente esse viés: a preocupação com o bem-estar da nossa população, com um recurso que vai além da mobilidade urbana", detalhou Samuel.

