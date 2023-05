Dia do Trabalhador: mais de 100 motoristas foram autuados pela Lei Seca nas estradas estaduais

Uma operação conduzida pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Ceará, entre sexta-feira (28) e essa segunda-feira (1º), feriado prolongado do Dia do Trabalhador, acarretou na remoção de 167 veículos em situação irregular e na aplicação de 166 autuações referentes à Lei Seca.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em balanço divulgado nesta terça (2), foram abordados, ao todo, 14,7 mil veículos durante a operação. As ofensivas contaram com o efetivo de 395 policiais militares do batalhão especializado, que atuaram em 28 pontos estratégicos do Estado.

Além das remoções e das autuações, foram efetuadas oito prisões em flagrante e um veículo foi recuperado.

O Batalhão também registrou 30 acidentes em rodovias estaduais — desses, 14 pessoas se feriram e seis morreram.

Nascimento de bebê

Nesta segunda, no posto do BPRE em Aracati, no litoral leste do Estado, o Corpo de Bombeiros foi acionado após uma Kombi com uma mulher de 25 anos de idade, em trabalho de parto, parar no local e pedir ajuda dos policiais.

"Quando a Kombi parou, a bebê já havia nascido. Auxiliamos e acalmamos a mãe e a conduzimos à unidade hospitalar mais próxima", contou o subtenente Antônio Régis Guedes, do Corpo de Bombeiros.

