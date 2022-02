32 mil crianças ainda não se cadastraram para vacinação contra Covid no Ceará

Um mês e oito dias após o início da vacinação do público infantil no Ceará, cerca de 635 mil crianças, entre 5 e 11 anos, já estão cadastradas oficialmente no Saúde Digital para receber a dose do imunizante contra Covid-19. Entretanto, mais de 32 mil crianças cearenses não realizaram o cadastro até agora.

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) estima que mais de 900 mil crianças devem ser vacinadas no estado. Dentre elas, 867.190 realizaram o cadastro, mas apenas 635.980 foram confirmados via e-mail, o que é necessário para que o cadastro seja validado e o agendamento processado.

Os dados foram retirados do IntegraSUS, plataforma gerida pela Sesa, na tarde desta quarta-feira (23), e também mostram o grande número de cadastros não concluídos (231.210). Enquanto isso, outros 32.810 sequer foram iniciados.

Vacinação em Fortaleza

A capital cearense é a cidade com maior número de pequenos cadastrados para a vacinação contabilizando 243.007 cadastros feitos, no entanto 70.534 não foram confirmados. Em outras palavras, 3 a cada 10 crianças cadastradas não tiveram seu cadastro confirmado.

Mesmo com esse grande déficit de confirmação, Fortaleza já ultrapassou a marca de 155 mil crianças agendadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Dentre elas está Mariana Pereira, de 5 anos, que fez questão de ir se vacinar vestida de “Mulher Maravilha”, no último dia 12.

“Logo quando liberaram [o cadastro] para crianças, eu e o pai fomos logo explicando para ela, que tinha que vacinar por conta do vírus e explicando a importância. Ela também acompanhou eu e o pai dela na vacinação, por meio de foto, então no dia ela estava ansiosa para se vacinar”, conta Gilmara Pereira, mãe de Mariana.

Legenda: Mariana na hora de se vacinar, além de estar tranquila, ainda posou para foto e vídeo da vacinação. Foto: Arquivo pessoal

A mãe, que segue à risca a tabela de vacinação, faz questão de frisar a importância não apenas da vacinação contra a Covid, mas também das outras. “A cada campanha, quando chega a idade certa, o dia certo, a gente já vai na hora, Não deixamos passar”, ressalta.

Outras cidades

No momento, com os maiores índices de cadastros incompletos depois de Fortaleza, estão:

Juazeiro do Norte - 7.633

Caucaia - 6.735

Maracanaú - 5.822

Crato - 4.048

Atenção a vacinação

O infectologista pediátrico Robério Leite, que atua na linha de frente da pandemia desde o ínicio, alerta para a necessidade e importância da vacinação das crianças, sobretudo as mais novas, que foram destaques na internação durante a 3ª onda da pandemia.

“Estamos correndo contra o tempo na questão da vacinação infantil. Aconteceu o que já esperávamos, a variante Ômicron não teve o impacto tão grande em mortalidade e internação na população adulta por causa da vacinação. E o pouco que ficou descoberto são as crianças, e aí ficam com mais chance de internação e complicações”, explica.

O pediatra também observa que embora as crianças tenham uma menor chance de um quadro grave de Covid, não se pode descuidar pois é “uma doença traiçoeira”. Além disso, sem a vacinação as crianças também ficam expostas a quadros clínicos em decorrência da infecção.

Robério Leite Infectologista Pediátrico [Vemos] síndrome respiratória aumentando, e os casos de pneumonia em decorrência da Covid, entre outros. Tudo isso a gente tem visto acontecer, e infelizmente porque as crianças não foram vacinadas em sua maioria. É um momento muito importante, que temos que fazer uma vacinação mais intensiva nas crianças”

Robério ainda alerta pais e responsáveis sobre a importância das demais campanhas de vacinação, já que estão aquém do esperado. “Além da vacina da Covid, é importante as outras vacinas, que estão com cobertura muito baixa, e nesse cenário é possível que essas doenças voltem”, conclui o médico.

Os cadastros de crianças entre 5 e 11 anos para vacinação contra a Covid estão liberados no Saúde Digital desde o dia 16 de dezembro, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu pela inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Imunização (PNI). É por meio desse cadastro que são definidos os repasses de doses do imunizante para os municípios.