Novo terminal aberto de ônibus é inaugurado no bairro José Walter e atenderá nove linhas; veja

Um novo Terminal Aberto em Fortaleza foi inaugurado nesta quarta-feira (23), no bairro José Walter. O equipamento também vai atender bairros como Parque Dois Irmãos, Planalto Ayrton Senna, Conjunto Palmeiras e Mondubim. Com nove linhas em operação, a Prefeitura estima que aproximadamente 21 mil passageiros sejam atendidos por dia no espaço.

O prefeito José Sarto (PDT) esteve presente na inauguração e falou que a gestão está reforçando melhorias no transporte público. "Com o funcionamento do terminal, avaliaremos a possibilidade e necessidade de que outras linhas passem a trafegar pelo novo equipamento", disse Davi Bezerra, presidente da Etufor.

Assim como no Terminal Aberto da Washington Soares, o acesso aos ônibus poderá ser feito através do Bilhete Único, carteira estudantil ou outros cartões de transporte. O local também receberá a instalação de pontos de autoatendimento do Bilhete Único, banheiros e quiosques de alimentação e serviços.

Confira as linhas que vão circular no Terminal Aberto do José Walter:

095 - Corujão/José Walter

317 - Cidade Nova/Parangaba

347 - José Walter/Parangaba/Av. L

377 - José Walter/Parangaba/Av. J

406 - Planalto Ayrton Senna/Expedicionários

407 - José Walter/Expedicionários

456 - Planalto Ayrton Senna/Parangaba

466 - Arvoredo/Parangaba

728 - José Walter/Centro