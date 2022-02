Preço da passagem em R$ 3,90 deve custar até R$ 72 milhões em subsídios em Fortaleza

Os vereadores de Fortaleza irão analisar projeto de lei da Prefeitura da capital que autoriza subsídios de até R$ 72 milhões para empresas de transporte público. A passagem de ônibus em Fortaleza passou, em janeiro, de R$ 3,60 para R$ 3,90. O último reajuste tinha ocorrido no início de 2019.

Os recursos devem custear parte do valor da passagem, já que, apesar de ter sofrido aumento em 2022, ainda estaria em valor inferior aos cálculos de despesas feito pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (ETUFOR), segudo a justificativa da proposta.

Segundo o texto da matéria que chegou à Câmara Municipal, a equipe técnica da Etufor identificou que, por conta da elevação do preço dos insumos e da queda no número de usuários, a passagem do transporte público na Capital deveria ser reajustada para R$ 4,50, para cobrir todos os custos.

"Contudo, reconhecendo que momento atual de enfrentamento à pandemia da Covid-19 não seria adequado para que todo o aumento da tarifa pública fosse repassado ao usuário do transporte público de Fortaleza", completa o texto.

A proposta está na pauta desta quinta-feira (3) no Legislativo municipal, com proposição para as comissões, inclusive com a solicitação de regime de urgência.

Além da autorização para subsídio, o texto também pede autorização para abrir, no orçamento da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, crédito adicional especial para cobrir as despesas.