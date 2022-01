Tarifa de ônibus fica mais cara a partir de hoje em Fortaleza

As novas tarifas do transporte coletivo de Fortaleza, divulgadas dia 5 de janeiro pela Prefeitura, começam a vigorar a partir deste sábado (15). A passagem de ônibus inteira subiu de R$ 3,60 para R$ 3,90, enquanto a meia será R$ 1,80.

Os valores estavam congelados desde 2019 e, para evitar um reajuste mais alto, a Prefeitura está investindo R$ 6 milhões por mês em um subsídio, em conjunto com o Governo do Estado.

Esse amortecimento tem como objetivo segurar um custo adicional de R$ 0,60 para os passageiros.

As empresas concessionárias de transporte devem ainda reforçar a frota da Capital com 100 novos ônibus durante 2022.

Hora e Tarifa Social

Foi mantida ainda a Hora Social, que oferece desconto das 9h às 11h e das 14h às 16h. Além da Tarifa Social todos os domingos, nos dias 13 de abril, 31 de dezembro e 1º de janeiro.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Hora Social se mantém com desconto de R$ 0,60, com a tarifa fixada em R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).

Confira as novas tarifas de ônibus

Tarifa inteira: R$ 3,90

Tarifa estudantil (meia): R$ 1,80

Tarifa social: R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (meia)

Hora Social: R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (meia)

Gastos com combustível

Com base em estudos da Etufor, a gestão municipal calculou uma tarifa técnica de R$ 4,50 para as empresas de ônibus que será em parte custeada por esse subsídio.

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, explica o que levou ao reajuste da tarifa após três anos sem aumento.

“Os custos aumentaram muito. A inflação bombou, gastos com combustível e, somado a isso, a nossa queda de receita. Chegamos a ter uma redução de 80% da nossa receita. Por isso, o reajuste é necessário”, esclarece.