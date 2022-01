Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 3,90 em 2022

Congeladas desde 2019, as tarifas do transporte coletivo de Fortaleza vão subir em 2022. A Prefeitura reajustou a passagem de ônibus dos atuais R$ 3,60 para R$ 3,90, o que representa um aumento de 8,3%. A tarifa estudantil passará a ser de R$ 1,80 (antes em R$ 1,60).

Os novos valores começam a vigorar a partir de 15 de janeiro, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

Confira as tarifas de ônibus

Tarifa inteira: R$ 3,90

Tarifa estudantil (meia): R$ 1,80

Tarifa social inteira: R$ 3,30

Passagem estudantil aos domingos: R$ 1,50

Subsídio de R$ 6 milhões

A Prefeitura informa que, para evitar uma alta mais acentuada, está investindo R$ 6 milhões por mês em um subsídio, em conjunto com o Governo do Estado.

Esse amortecimento tem como objetivo segurar um custo adicional de R$ 0,60 para os passageiros.

Com base em estudos da Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza), a gestão municipal calculou uma tarifa técnica de R$ 4,50 para as empresas de ônibus que será em parte custeada por esse subsídio. À população, no entanto, o preço da passagem não supera R$ 3,90.

Pondera a Prefeitura que o valor acertado busca um equilíbrio para evitar impacto significativo para a população e, paralelamente, manter a saúde financeira do sistema de transporte público.

A frota de Fortaleza, informa o Município, terá o reforço de 100 novos ônibus.