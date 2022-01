Saiba como cadastrar crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra a Covid-19 no Ceará

Perto do início da vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos no Ceará, o Saúde Digital registra, até esta quinta-feira (13), apenas 183 mil dos 904 mil cadastros esperados para essa faixa etária, ou seja, 20,2% do total. Ainda com baixa adesão, o preenchimento das informações pessoais do público infantil na plataforma é uma etapa obrigatória para a confirmação do agendamento da primeira dose (D1).

Mais cedo, ao anunciar o número de cadastros, o governador Camilo Santana advertiu que pais ou responsáveis devem realizar o "cadastro o quanto antes na página Vacinação Covid". O Ceará deve receber o primeiro lote de imunizantes nesta sexta-feira (14) e iniciar a vacinação até o fim de semana.

Para se cadastrar no Saúde Digital é preciso que o interessado possua o Cartão Nacional de Saúde (CNS), e saiba o número dele. A plataforma está liberada para que adultos cadastrem as crianças desde o dia 16 de dezembro, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Segundo a equipe técnica do órgão, informações avaliadas a partir dos dados e estudos da Pfizer "indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil", cuja dosagem será de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas) e intervalo mínimo entre D1 e D2 de 21 dias.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.