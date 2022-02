16 cidades do Ceará superam marca de 80% na vacinação contra a Covid em crianças; veja lista

O Cerará se aproxima de atingir o índice de 50% das crianças, entre 5 a 11 anos, vacinadas com a primeira dose (D1) do imunizante contra a Covid-19. No entanto, 16 de 184 municípios do Estado já superaram essa métrica e estão bem à frente nesse processo de vacinação.

Estas cidades ultrapassaram a marca dos 80% de aplicação nas crianças cadastradas e, em alguns casos, como em Pindoretama, já há previsão para o início da aplicação da segunda dose (D2) ainda nesta semana diante do alto índice de jovens imunizados com a D1.

Dentre as cidades mais avançadas, estão seis que romperam a barreira dos 90%. Pires Ferreira é, atualmente, o Município com maior percentual (98,71%) e, Pindoretama, vem logo atrás, com o segundo maior índice do Estado e o melhor percentual dentre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Completam a lista as cidades de:

Guaramiranga (95,04%),

(95,04%), São Benedito (91,94%)

(91,94%) Pacujá (91,02%).

Os dados foram extraídos na tarde desta segunda-feira (21) do IntegraSus, plataforma oficial da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará.

Descentralização da vacinação e incentivo ao cadastramento

Nas duas cidades com maior índice de aplicação neste público infantil, ações como descentralizar os locais de vacinação, "deixando as famílias mais próximas dos pontos de aplicação" e "um busca ativa para realização do cadastro da vacinação dos jovens" são estratégias apontadas pelos secretários da Saúde como "fundamentais neste processo",

Em Pires Ferreira, a titular da pasta, Lunara Araújo Pinto, detalha que o Município apostou "na ampla divulgação nas mídias sociais locais" para conscientizar os pais quanto à importância da vacinação, além desenvolver "um papel fundamental com a busca ativa para a realização do cadastro da vacinação".

"Desta forma obtemos uma rápida cobertura e estamos garantindo a vacinação para todas nossas crianças", detalhou Lunara. Das 1.080 crianças cadastradas no c, 1.068 já estavam vacinadas até ontem (21). "Ao longo desta semana estamos fazendo mutirão para localizar possíveis crianças que ainda não estejam cadastradas", completou a secretária da Saúde de Pires Ferreira.

Em Pindoretama também está acontecendo ação para identificar quais e quantos jovens ainda não se cadastraram na plataforma da Sesa. Conforme o secretário Rilson de Sousa Andrade, esse trabalho começou nas salas de aula.

Legenda: Diante do avanço da aplicação da D1, municípios já projetam a aplicação D2 no público infantil Foto: Divulgação

"Aproveitamos o retorno das aulas e colocamos equipes da saúde nas escolas. Elas estão fazendo essa busca ativa. Os pais são orientados [a cadastrar os jovens] e, na existência de dúvidas, os profissionais estão aptos a esclarecer todas as questões. O combate as fake news é um processo necessário", disse.

Na cidade de Pindoretama são 2.050 crianças cadastradas e 2.002 imunizadas com a primeira dose. Rilson acredita que o fato de o Município ter descentralizado os locais de vacinação ajudou no processo de imunização.

"Temos dez postos de saúde e colocamos outros 5 pontos de apoio. Então, com essa vasta opção de locais, as famílias acabam sempre tendo um ponto perto de casa e isso facilita bastante", avalia. Diante do alto índice de aplicação da D1, Rilson já projeta o início da vacinação da segunda dose para esta semana.

"Deveremos começar nos próximos dias. Reservamos estoque para esta finalidade, então pretendemos iniciar a aplicação [da segunda doses] das primeiras crianças que receberam a D1ainda nesta semana", acrescentou o secretário da Saúde de Pindoretama.

Em Pires Ferreira, a aplicação da D2 terá início em 5 de março. "Contamos com uma programação estabelecida pelo o Ministério da Saúde. Para aquelas que tomaram a vacina Coronavac, o intervalo é de tempo de 28 dias. Já para aqueles que tomaram a vacina da Pfizer pediátrica, cumpriremos o intervalo de 8 semanas", detalhou Lunara Araújo.

Importância da vacinação

Avançar na imunização do público infantil é, na visão de especialistas, importante para a desaceleração da transmissão do vírus e, por conseguinte, o fim da pandemia.

"É importante que toda a população seja vacinada, isso passa também pela vacinação do adolescente e principalmente da criança. Só dessa forma podemos ter uma perspectiva de fim ou de diminuição de circulação de novas variantes do coronavírus", alerta a médica pediátrica Vanuza Chagas.

A secretária de Pires Ferreira, Lunara Araújo, concorda com a avaliação da médica e lembra ainda que "as vacinas são a melhor forma de se evitar mortes e sequelas graves decorrentes das doenças imunopreviníveis".

Lunara Araújo Pinto Secretária da Saúde de Pires Ferreira A vacinação no público infantil é de grande relevância, uma vez que formas graves e óbitos pela Covid nesta faixa etária e a transmissibilidade da doença poderão ser reduzidas. Além disso, trata-se de uma importante estratégia para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais.

Imunização no Estado

Em contrapartida à realidade destes 16 municípios, estão 50 cidades que possuem índice de aplicação abaixo do índice estadual. As cinco piores cidades são Aurora (8,32%), Nova Russas (10,06%), São Luís do Curu (11,08%), Iguatu (11,83%) e Jardim (12,74%). Quatro desses municípios ficam situadas na porção Sul do Ceará.

Até agora, o Estado já imunizou com a primeira dose 446.886 crianças com idade entre 5 a 11 anos. De um modo geral, levando em consideração todas as faixas etárias, o Ceará já aplicou 17,1 milhões de doses contra o novo coronavírus. Deste total, 6,6 milhões são referentes à segunda dose e 2,6 milhões referentes à dose de reforço.

Como cadastrar o público infantil

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.