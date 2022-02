Quarta dose da vacina contra Covid é aprovada para o público imunossuprimido no Ceará

A quarta dose da vacina contra Covid foi aprovada para aplicação nos imunossuprimidos no Ceará nesta sexta-feira (18). A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB/CE) decidiu que pessoas a partir de 12 anos com esse tipo de deficiência imunológica deverão ser vacinadas com a dose extra. O início da aplicação deve ser imediato, segundo Sayonara Cidade, vice-diretora da CIB/CE.

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) informou que, seguindo orientações do Ministério da Saúde, o público prioritário para esta fase de reforço da vacinação são apenas os imunossuprimidos. A vacinação da quarta dose em idosos ainda não foi discutida pelo órgão. "A meta é vacinar todos os imunossuprimidos a partir de 12 anos", afirma a vice-diretora.

Recentemente, a Sesa informou que o estado tem doses suficientes para iniciar o esquema vacinal da quarta dose no público prioritário.

Desde o último dia 9, a quarta dose da vacina para o público imunossuprimido de 12 a 17 anos foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Em dezembro do ano passado, a liberação aconteceu para as pessoas imunossuprimidas com idade entre 18 e 59.