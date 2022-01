Vacinação infantil contra a Covid-19 começou em 62 cidades do Ceará; 8 mil doses foram aplicadas

Iniciada no último sábado (15), a campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos já vacinou mais de 8 mil pessoas. Ao todo, 62 dos 184 municípios cearenses já iniciaram o processo, de acordo com o vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Fortaleza foi a primeira cidade a começar a imunização. A estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, Cecília Ferreira de Lima, de 11 anos, foi a primeira criança vacinada no Estado.

Na Capital, cada jovem recebe um “Certificado de Coragem” por enfrentar a picada, e é convocado a partir das listas divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Conforme a estratégia definida pelo Ministério da Saúde, a vacinação infantil seguirá ordem decrescente de idade.

110.200 doses pediátricas foram recebidas pelo Estado do Ceará, em dois lotes que chegaram até o momento.

No Crato, a imunização começou na segunda (17). Além da vacina, crianças de 10 e 11 anos também receberam o certificado 100% de coragem, pipoca e algodão doce. No município, é necessário realizar o agendamento na plataforma Saúde Digital.

Legenda: No Crato, imunizados também recebem certificado de coragem. Foto: Prefeitura do Crato

Quarta (19) foi o primeiro dia de vacinação em Caucaia, na Região Metropolitana. Para o servidor público Mário Régis, que levou o filho Mário Elísio para tomar a primeira dose, a imunização do público infantil é mais um passo para que a pandemia chegue ao fim.

“Se as crianças não se vacinarem, a pandemia vai continuar por mais tempo ou não vai cessar. Nós, pais, temos a responsabilidade de vacinar os nossos filhos para que eles fiquem protegidos, e assim proteger toda a sociedade”, avalia.

Para atrair o público, a Secretaria de Saúde de Caucaia instalou decoração especial para os pontos-fixos de vacinação, além de investir na contação de histórias e distribuição de bombons e pipocas. No município, os pais precisam agendar a aplicação previamente.

Operação nas cidades

Como a aplicação das vacinas é realizada pelos Municípios, as estratégias podem variar de acordo com a cidade. Confira os modelos utilizados em algumas:

Maracanaú - agendamento no Saúde Digital

Aquiraz - agendamento no Saúde Digital

Guaramiranga - listas divulgadas nas redes sociais da Prefeitura

Itapipoca - agendamento no Saúde Digital

Uruburetama - listas divulgadas nas redes sociais da Prefeitura

Monsenhor Tabosa - procura espontânea em postos fixos, por ordem de chegada

Canindé - agendamento da vacina no Saúde Digital para crianças cadastradas

Icapuí - lista nominal disponível no site da Prefeitura

Eusébio - equipe volante e procura espontânea em postos fixos, por ordem de chegada

Barbalha - agendamento no Saúde Digital

Brejo Santo - agendamento no Saúde Digital

Milagres - lista nominal no ponto de vacinação mediante cadastro prévio

Legenda: Aquiraz foi um dos municípios do litoral que já iniciou o processo. Foto: Prefeitura de Aquiraz

Benefícios da vacina

Michelle Pinheiro, infectopediatra atuante no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), ressalta que “a partir do momento que a gente vê que tem crianças que evoluem a óbito, por menor que seja, sempre uma morte impacta a família e a gente tem uma motivação para trabalhar nessa vertente de combate”.

Além disso, a imunização dos pequenos com doenças crônicas pode ser determinante para evitar quadros graves.

A especialista também indica que, além da proteção individual e da família (já que a criança deixa de contaminar pais ou cuidadores), a vacina ajuda a diminuir a circulação do vírus e, consequentemente, o surgimento de novas variantes.

Nesse momento em que as síndromes gripais exigem maior atenção, Michelle recomenda a manutenção de medidas protetivas como uso de máscara e higienização das mãos.

“E também, por menor que seja o sintoma, fazer o teste. Se estiver assintomático não precisa, porque acaba aumentando a demanda e os recursos são finitos”, afirma.

Além disso, recomenda a procura pelos hospitais apenas em casos mais graves, para evitar a superlotação dos serviços de saúde.

Cadastro e agendamento

O Governo do Estado do Ceará exige o cadastro do público infantil como pré-requisito para o envio de doses para os municípios. A inscrição deve ser feita através da plataforma Saúde Digital.

No entanto, o processo ainda encara adesão lenta nos municípios. Até a tarde desta quinta-feira (20), apenas 42% (378.773) tiveram o cadastro confirmado no sistema, diante de um universo de 904 mil crianças de 5 a 11 anos.