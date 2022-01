Estudante de 11 anos é a primeira a receber vacina pediátrica contra a Covid-19 no Ceará

A estudante do 7º ano do Ensino Fundamental Cecília Ferreira de Lima foi a primeira criança vacinada contra a Covid-19 no Ceará na manhã deste sábado (15), quando foi iniciado oficialmente o cronograma de imunização da faixa etária de 5 a 11 anos.

Cecília se disse "bastante ansiosa" antes de receber a primeira dose (D1) da Pfizer. Não à toa, ela acordou ainda na madrugada, por volta de 4h, para iniciar os preparativos para deslocamento de cerca de 8,6 km do bairro Vila União para o Centro de Eventos.

Acompanhada da mãe, a dona de casa Sandra Ferreira, a estudante saiu de casa às 5h30 e chegou ao ponto de vacinação às 7h, duas horas antes do horário de agendamento.

Nome confirmado na lista e documento de identificação em mãos, Cecília comemorou a D1 e já adiantou os planos para os próximos dias: "Eu quero poder ver muito minha avó, minha família reunida", diz a estudante, que apontou a distância dos parentes no isolamento social como o momento mais difícil da pandemia. "Ficar muito longe da família e não poder abraçar a minha avó, poder ver minha avó como antes".

'É um presente'

Quando a analista de RH Cláudia Barroso fez o cadastro do filho no Saúde Digital, Gustavo Farias ainda tinha 11 anos. Neste sábado (15), dia em que recebeu a D1, ele completa 12 anos e avalia a oportunidade de imunização como um "presente".

"Muito bom porque eu já estava esperando há muito tempo essa vacina. É também um alívio porque eu vou poder sair, mas ainda tenho que tomar a segunda dose", pondera.

Legenda: Gustavo celebrou a vacinação no mesmo dia do aniversário Foto: Lucas Falconery

Para Cláudia, que teve Covid-19 junto ao marido, o momento é de "alívio" e representa uma retomada para a normalização da crise sanitária. "Tenho esperança que isso acabe, tomo mundo se vacine e que a gente volte à nossa rotina porque foi muito complicado para todo mundo".

Já no caso de José Ian Amorim, de 11 anos, o também "presente de aniversário" chegou adiantado. Neste domingo (15), ele troca de idade, mas já conseguiu garantir a imunização ainda no público infantil.

"Estou muito feliz, amanhã já faço aniversário, é um presente", considera o estudante, que espera e intercede pelo fim da pandemia. "Quero que o mundo volte ao normal para não precisar de distanciamento e poder abraçar as pessoas".

Legenda: Ian Amorim foi acompanhado da mãe receber a D1 Foto: Lucas Falconery

A mãe de Ian, Maria Liliane, reforçou que o acesso do filho ao imunizante pediátrico se deu pelo cadastro na plataforma Saúde Digital. "Fiz em casa, pelo celular mesmo e foi muito rápido", atesta. A doméstica lembrou que ao ter a confirmação do agendamento, ligou para a mãe para compartilhar a notícia. "Foi bom demais. Graças a Deus eu tive oportunidade, e muitos pais não tiveram. Eu oriento que os pais tragam os seus filhos pelo bem e se vacinem também", compelementou.

Cadastro

O preenchimento das informações pessoais do público infantil na plataforma Saúde Digital é uma etapa obrigatória para a confirmação do agendamento da D1. São esperados 904 mil cadastros de crianças de 5 a 11 anos, mas até a última quinta-feira (13), havia somente 183 mil. Veja o passo a passo:

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Caso as famílias não tenham acesso à internet, a Prefeitura de Fortaleza realiza um mutirão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para cadastrar o público infantil nos nos seguintes locais:

12 secretarias regionais;

4 Cucas (Barra do Ceará, Jangurussu, José Walter e Mondubim);

Centro Cultural do Canindezinho;

27 Centros de Referência de Assistência Social (Cras);

3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (Cristo Redentor, Conjunto Palmeiras e Conjunto Ceará);

4 terminais de ônibus (Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba);

Pracinha da Cultura no bairro Ancuri.