Fortaleza fará mutirão para cadastrar crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Fortaleza inicia, nesta sexta-feira (14), um mutirão para cadastrar crianças de 5 a 11 anos para a vacinação contra a Covid-19. O registro dos pequenos na plataforma Saúde Digital é etapa obrigatória para o agendamento da primeira dose possa ser efetuado.

Segundo o prefeito José Sarto, o mutirão irá funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos seguintes locais:

12 secretarias regionais;

4 Cucas (Barra do Ceará, Jangurussu, José Walter e Mondubim);

Centro Cultural do Canindezinho;

27 Centros de Referência de Assistência Social (Cras);

3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (Cristo Redentor, Conjunto Palmeiras e Conjunto Ceará);

4 terminais de ônibus (Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba);

Pracinha da Cultura no bairro Ancuri.

Além desses locais, os agentes de busca ativa e outros profissionais da educação irão identificar os alunos ainda não cadastros e prestarão auxílio. De acordo com Sarto, Fortaleza tem 283.806 crianças na faixa etária para vacinação e apenas 55.617 estão cadastradas.

Doses pediátricas chegam sexta ao Ceará

O governador Camilo Santana anunciou que as doses pediátricas estão previstas para chegar ao Ceará no início da manhã desta sexta-feira (14). Conforme o chefe do executivo estadual, a vacinação das crianças deve começar até o fim de semana.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.