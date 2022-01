Ceará receberá 1º lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19 nesta semana

O Ceará receberá o primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer, contendo 55.100 doses, nesta semana, A previsão é de que os imunizantes cheguem na sexta-feira (14), segundo anunciou o governador Camilo Santana nas redes sociais. A remessa será utilizada para início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Estado.

"Ótima notícia para o início da imunização das nossas crianças de 5 a 11 anos. Receberemos nesta semana o 1° lote de vacinas pediátricas da Pfizer, com 55.100 doses, de acordo com a Secretaria da Saúde. A previsão de chegada é na sexta-feira, com horário ainda a confirmar pelo Ministério da Saúde.", disse Camilo.

O governador reforça, ainda, a necessidade de os pais cadastrarem os filhos na plataforma estadual Saúde Digital.

"Até o momento temos cerca de 170 mil cadastrados nessa faixa etária, de um total de 904 mil em todo o estado. Juntos vamos superar essa pandemia!".

Cronograma da vacinação

O cronograma de vacinação adotado no Estado será o mesmo determinado pelo Ministério da Saúde, tendo início com o público com comorbidades ou deficiência permanente, seguido por faixa etária em ordem decrescente de 11 a 5 anos.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 16 de dezembro, após análises de segurança e eficácia da vacina. No Estado, a vacinação acontecerá sem a cobrança de prescrição médica.