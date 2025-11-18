Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Velório de Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18) no RJ

O compositor e cantor faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:18)
Verso
Músico sentado com violão, microfone e sapatos vermelhos, apresentando-se ao vivo sob um foco de luz que projeta sua sombra azul na parede.
Legenda: Jards Macalé nasceu no Rio de Janeiro e é lá que será enterrado.
Foto: Reprodução/Instagram.

O velório do cantor e compositor Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18), a partir de 10h, na Sala Sidney Müller do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. A homenagem à memória do artista ocorre até as 15h, e o sepultamento será em seguida, às 16h, no Cemitério São João Batista.

Família, amigos e fãs poderão prestar a última homenagem ao cantor, que faleceu aos 82 anos nessa segunda-feira (18), vítima de complicações de um enfisema pulmonar

Veja publicação:

Veja também

teaser image
Verso

Conheça as canções essenciais de Jards Macalé, como ‘Vapor Barato’

teaser image
Verso

Tom Cruise recebe o primeiro Oscar da carreira com prêmio honorário

Jards é carioca da Barra da Tijuca e foi conhecido por sua influência no movimento da vanguarda brasileira. Foi autor de sucessos como "Vapor Barato", "Movimento dos Barcos", "Anjo Exterminado" e "Mal Secreto".

O artista chegou a passar por uma cirurgia para tratar sua condição, mas não resistiu. 

"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve. Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade", disse a equipe do músico por meio das redes sociais nessa segunda.

Assuntos Relacionados
Músico sentado com violão, microfone e sapatos vermelhos, apresentando-se ao vivo sob um foco de luz que projeta sua sombra azul na parede.
Verso

Velório de Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18) no RJ

O compositor e cantor faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar.

Redação
Há 38 minutos
Foto oficial de luto do cantor Jards Macalé
Verso

Conheça as canções essenciais de Jards Macalé, como ‘Vapor Barato’

Músico, ícone da contracultura brasileira, morreu nesta segunda-feira (17), no Rio, aos 82 anos.

Redação
17 de Novembro de 2025
Tom Cruise segurando o Oscar Honorário
Verso

Tom Cruise recebe o primeiro Oscar da carreira com prêmio honorário

Ator é homenageado pelo conjunto da obra e por sua defesa da indústria cinematográfica.

Redação
17 de Novembro de 2025
Jards era um homem negro, idoso e calvo. Na foto, ele está de camisa preta e usa óculos escuros redondos na cor marrom.
Verso

Morre o cantor e compositor Jards Macalé aos 82 anos

A informação do falecimento foi compartilhada nas redes sociais do artista.

Redação
17 de Novembro de 2025
Foto do ator Wagner Moura de terno.
Verso

Perfil do Oscar publica foto de Wagner Moura e fãs especulam indicação

O ator brasileiro pode ser nomeado por papel no filme 'O Agente Secreto'.

Redação
17 de Novembro de 2025
Colagem de fotos antigas e recortes de jornais que documentam a história do Santa Filomena em Fortaleza, com manchetes sobre habitação e imagens de construção e vida comunitária.
Verso

Como a arte e a memória podem ajudar um bairro a nascer em Fortaleza

João Gabriel Tréz
17 de Novembro de 2025
Fotografia de um seminário sobre acessibilidade em cinema. Duas mulheres estão em frente a uma tela que exibe o título
João Gabriel Tréz

Pesquisadora cearense propõe criar 'direção de acessibilidade' no cinema

Nova função se baseia no entendimento de que tornar uma obra acessível deve começar desde a pré-produção.

João Gabriel Tréz
16 de Novembro de 2025
Com Ednardo e público lotado, veja como foi primeiro show de despedida de Gilberto Gil em Fortaleza
Verso

Com Ednardo e público lotado, veja como foi primeiro show de despedida de Gilberto Gil em Fortaleza

Cerca de 11 mil pessoas compareceram à primeira apresentação da turnê 'Tempo Rei' no CFO.

Ana Beatriz Caldas
16 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto em primeira pessoa, de cima, mostra uma pessoa segurando um pequeno bloco de notas com um esboço em aquarela de uma figura humana em pé, vestindo uma camisa rosa e calças cinzas, e olhando para o telefone. A mão segura um pincel de água transparente, aplicando tinta. O bloco está preso com um grande clipe de fichário preto. Em primeiro plano e ao fundo, há outros pequenos cartões com esboços em aquarela de figuras humanas em movimento ou paradas. Um estojo de ferramentas e uma paleta de plástico branco estão visíveis à direita. O ambiente é uma superfície de madeira clara.
Verso

Da janela de casa, artista cearense transforma trabalhadores em pintura

Iury Simões aprendeu a desenhar sozinho e registra do gari ao jardineiro.

Diego Barbosa
15 de Novembro de 2025
Capa dos livros Elite de Prata, Alquimia dos Segredos e Aliada do Vilão para matéria sobre lançamentos de fantasia.
Verso

Confira 7 lançamentos de fantasia imperdíveis para fãs do gênero

Lista de livros inclui títulos como "Alchemised" e "Elite de Prata".

Beatriz Rabelo
14 de Novembro de 2025
Marina Ruy Barbosa como Suzane Von Richthofen na série Tremembé.
Mylena Gadelha

Deixar 'opiniões' de lado foi desafio para Marina Ruy Barbosa em 'Tremembé'

Atriz interpretou Suzane Von Richtofen em nova série do Prime Video.

Mylena Gadelha
14 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto de estúdio em ângulo baixo mostra uma pilha solta de aproximadamente sete a oito bruacas (ou panquecas grossas) em um prato branco simples. As bruacas têm uma forma oval ou ligeiramente irregular, são grossas e têm uma borda bem dourada e caramelizada. O centro tem uma cor dourada mais clara, com uma fina camada de polvilho ou um leve tom de marrom claro.
Verso

Por que a bruaca, receita afetiva cearense, não ocupa destaque nos cardápios?

Comida tem origem desconhecida e é querida no paladar, sobretudo na merenda doméstica.

Diego Barbosa
14 de Novembro de 2025
Batalha de rima Cururu Skate e Rap.
Verso

Batalhas de rima para conhecer em Fortaleza

Cena do rap local tem se fortalecido na última década

Artista se apresenta em Fortaleza neste fim de semana, no CFO.
Verso

O que esperar dos últimos shows de Gilberto Gil em Fortaleza

Turnê 'Tempo Rei' terá apresentações na capital cearense neste sábado (15) e domingo (16)

Na imagem, auatro a cinco panquecas grossas e douradas em um prato claro sobre um pedaço de renda branca, com um garfo ao lado. Ao fundo, fora de foco, há uma caneca amarela cheia de leite ou bebida de cor clara. A cena está sobre uma superfície de madeira escura.
Verso

Panqueca, bruaca e crepe, saiba a diferença de cada delícia

Quitutes têm distintos apelos e alcances na mesa cearense

Projeto é parte das atividades da instituição Tapera das Artes, de Aquiraz.
Verso

Coral cearense se apresenta com Andrea Bocelli em São Paulo

Apresentação dos alunos da Tapera das Artes promete emocionar o público e terá acesso gratuito.

Redação
13 de Novembro de 2025
MCharles, Agni, Snart e Star são nomes de destaque na cena cearense.
Verso

Batalhas de rima de Fortaleza projetam artistas no rap nacional

Ana Beatriz Caldas
13 de Novembro de 2025
foto do mestre espedito seleiro diante de sapatos e sandálias de couro. ele sorri e usa chapéu de couro.
Verso

Nova Olinda é reconhecida 'Cidade da Arte em Couro' em lei estadual

Sanção apontada como homenagem ao Município foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Redação
12 de Novembro de 2025
Dois homens jovens, negros e de cabelos pretos e cacheados duelam em uma batalha de rap. Ao redor, dezenas de meninos e meninas assistem à batalha.
Verso

Batalhas de rima em Fortaleza abrem espaço para sonho, formação e autoestima em meio à violência

Ana Beatriz Caldas
12 de Novembro de 2025
Uma foto de grupo de 18 cineastas, jovens adultos e de adultos, posando em frente a um fundo de cor neutra com cortinas drapeadas. A maioria está sorrindo. O grupo inclui pessoas de diversas etnias e tipos de corpo, vestidas com roupas casuais, variando de camisetas e calças largas a tops e saias/calças estampadas.
Verso

15ª Mostra Unifor de Cinema exibe trabalhos universitários e reflete sobre Brasil

Com acesso gratuito, a Mostra exibe filmes durante quatro noites no Dragão do Mar.

João Gabriel Tréz
12 de Novembro de 2025