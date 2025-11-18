Velório de Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18) no RJ
O compositor e cantor faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar.
O velório do cantor e compositor Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18), a partir de 10h, na Sala Sidney Müller do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. A homenagem à memória do artista ocorre até as 15h, e o sepultamento será em seguida, às 16h, no Cemitério São João Batista.
Família, amigos e fãs poderão prestar a última homenagem ao cantor, que faleceu aos 82 anos nessa segunda-feira (18), vítima de complicações de um enfisema pulmonar.
Jards é carioca da Barra da Tijuca e foi conhecido por sua influência no movimento da vanguarda brasileira. Foi autor de sucessos como "Vapor Barato", "Movimento dos Barcos", "Anjo Exterminado" e "Mal Secreto".
O artista chegou a passar por uma cirurgia para tratar sua condição, mas não resistiu.
"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve. Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade", disse a equipe do músico por meio das redes sociais nessa segunda.