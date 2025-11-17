Morre o cantor e compositor Jards Macalé aos 82 anos

O cantor e compositor Jards Macalé faleceu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos. Ele tratava um enfisema pulmonar em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teve uma parada cardiorrespiratória.

"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve. Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade", escreveu a equipe do músico no Instagram.

Informações sobre funeral serão divulgadas em outro momento.

Mais informações em breve.