Tom Cruise recebe o primeiro Oscar da carreira com prêmio honorário

Ator é homenageado pelo conjunto da obra e por sua defesa da indústria cinematográfica.

Tom Cruise segurando o Oscar Honorário
Legenda: A cerimônia reuniu uma constelação de nomes de Hollywood, que ovacionou o astro.
Foto: Michael Tran / AFP.

Tom Cruise, 63, finalmente levou para casa a primeira estatueta da carreira. O astro recebeu, na noite de domingo (17), o Oscar Honorário, concedido pela Academia como reconhecimento à sua trajetória de mais de quatro décadas e ao seu papel ativo na defesa da indústria cinematográfica — incluindo a valorização dos dublês, categoria que ele insiste em ver reconhecida no Oscar principal.

A cerimônia reuniu uma constelação de nomes de Hollywood. O discurso de apresentação ficou a cargo de Alejandro González Iñárritu, vencedor do Oscar e diretor do próximo filme de Cruise, Judy, previsto para o fim de 2026.

“Escrever quatro minutos para celebrar 45 anos de carreira é o que chamamos nesta cidade de ‘missão impossível’”, brincou o cineasta.

Cruise subiu ao palco ao som do tema clássico de Missão: Impossível e se emocionou ao agradecer a honraria. Sentado ao lado de Steven Spielberg — com quem trabalhou em Minority Report e Guerra dos Mundos —, o ator falou sobre sua relação com o cinema desde a infância.

“Foi numa sala de cinema que tudo começou. Ali eu entendi minhas paixões: aventura, conhecimento, humanidade, histórias”, disse. “Eu não faço filmes. Os filmes é que fazem quem eu sou". 

Com mais de 50 longas no currículo e conhecido por dispensar dublês em sequências arriscadas, Cruise já havia sido indicado quatro vezes, mas nunca vencido.

O que é o Oscar Honorário?

Criado em 2009, o Oscar Honorário celebra artistas e profissionais que transformaram a indústria ao longo da carreira. Nesta edição, também foram homenageados Dolly Parton, pelo trabalho humanitário; Debbie Allen, atriz e dançarina; e Wynn Thomas, designer de produção.

Temporada de premiações

O evento funciona como um prévio encontro de potenciais indicados. O brasileiro Wagner Moura marcou presença ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho com O Agente Secreto, cotado para ao menos cinco categorias, segundo especialistas.

As indicações ao Oscar 2026 serão anunciadas em 22 de janeiro, e a cerimônia principal acontece em 15 de março.

