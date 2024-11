Veja quem é Maria Gomes, esposa do cantor Agnaldo Rayol

O cantor Agnaldo Rayol, que morreu aos 86 anos nesta segunda-feira (4), ficou casado por mais de 50 anos com a esposa, Maria Gomes. Em seus últimos anos de vida, o artista se dedicou a cuidar da mulher, que foi diagnosticada com Alzheimer. As informações são do jornal O Globo.

Os dois se conheceram durante uma participação do artista em um programa de auditório da Record. Reservado sobre sua vida pessoal, o cantor não costumava falar sobre o casamento.

Em 2021, ele publicou no Instagram uma homenagem pelo aniversário da esposa, a quem chamava de "minha Maria". "Meu anjo da guarda, minha companheira há mais de 50 anos! Que Deus a proteja sempre. Poder compartilhar a vida com você é uma grande benção! Te amo", escreveu, na ocasião.

Nos últimos anos, Maria lidava com estágio avançado do Alzheimer e, devido ao transtorno neurodegenerativo, não reconhecia mais as pessoas próximas. Conforme o Estadão, Maria já teria morrido, mas não há mais informações sobre quando isso ocorreu.

Casal não teve filhos

Rayol e a esposa nunca tiveram filhos. O artista contou que foi pai aos 18 anos, antes de conhecer Maria, mas o bebê morreu poucos meses depois do nascimento. Depois do trauma, ele decidiu que não queria ter mais filhos.

Agnaldo Rayol faleceu nessa segunda-feira (4) após sofrer uma queda no banheiro do apartamento em que morava em Santana, na Zona Norte da capital paulista. Ele sofreu um grande corte na cabeça e, ao ser levado ao hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Em nota, a família ressaltou o pesar pela partida do cantor: "Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio", disse o comunicado.