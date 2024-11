Morre cantor e apresentador Agnaldo Rayol, aos 86 anos

O cantor Agnaldo Rayol morreu, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (4). Segundo confirmação da assessoria de imprensa do artista, o artista morreu após cair na própria casa em Santana, na zona norte de São Paulo.

Conforme publicação do portal CNN, ele estava acompanhado de um cuidador da família no momento e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A assessoria de imprensa do cantor apontou que o SAMU teria demorado para chegar na residência.

Por conta da queda, o artista foi encaminhado ao Hospital HSanp, localizado no bairro de Santana, também em São Paulo. O artista estava com um corte na cabeça e faleceu já na unidade de saúde.

Em nota, a família ressaltou o pesar pela partida de Rayol. "O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", disse o comunicado.

Carreira longa na música

Em mais de 70 anos de carreira, Agnaldo Rayol ficou conhecido em todo Brasil pela voz de barítono característica dele, além de ter apresentado várias atrações na televisão.

As músicas 'Mia Gioconda' e 'Tormento D’Amore' estão entre as mais famosas do trabalho do artista, que também esteve na trilha sonora de novelas como 'Terra Nostra' e 'Rei do Gado'.

Em 2023, o cantor ficou internado por 11 dias para tratar uma pneumonia leve. Os cuidados foram reforçados por conta do histórico de asma de Rayol. Após a saída do hospital, ele agradeceu o carinho de amigos e fãs, disse ter sido muito bem tratado e que estava saudável.