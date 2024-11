Velório de Agnaldo Rayol será na Assembleia de SP, em cerimônia aberta ao público

O corpo do cantor Agnaldo Rayol, que faleceu aos 86 anos, será velado nesta terça-feira (5) no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A cerimônia acontecerá a partir das 8h e será aberta ao público.

O velório seguirá aberto para amigos e fãs até as 14h, quando o corpo seguirá para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, para ser enterrado às 16h. O momento será restrito aos familiares do artista.

Agnaldo Rayol faleceu nessa segunda-feira (4) após sofrer uma queda no banheiro do apartamento em que morava em Santana, na Zona Norte da capital paulista. Ele sofreu um grande corte na cabeça e, ao ser levado ao hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Em nota, a família ressaltou o pesar pela partida do cantor: "Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio", disse o comunicado.