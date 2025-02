Veja dicas para fazer maquiagens e penteados simples de Carnaval para curtir a folia

O Carnaval está chegando e a folia pede produções de beleza divertidas, leves e que aguentem a agitação e o calor do Ceará – e é possível conseguir bons resultados mesmo sem ter amplo conhecimento de maquiagem, com opções simples e acessíveis para todos os bolsos.

Para te ajudar a planejar os looks para a folia, o Verso elencou as principais dicas de maquiadoras para os festejos carnavalescos. Confira a seguir:

1. Prepare bem a pele

Legenda: Limpeza e hidratação da pele são passos fundamentais antes e depois de aplicar a maquiagem Foto: Shutterstock

Especialmente em situações de muito calor, como costuma ser a folia carnavalesca, a preparação da pele é o segredo para que a maquiagem fixe bem e dure durante toda a festa. Segundo a maquiadora Valeska Emilly, os principais pontos para a preparação de pele são a limpeza com sabonete facial ou tônico e a hidratação.

“Além disso, atualmente no mercado existe um produto que reúne um blend de silicones, criando uma película de durabilidade que deixa a maquiagem resistente a suor, lágrimas, atrito e à prova d’água. É a ‘blindagem’, que pode ser aplicada diretamente na pele antes da base ou misturada na própria base”, destaca.

Outro aspecto importante é não esquecer de passar o protetor solar após a hidratação ou usar produtos de maquiagem com FPS. Quando a pele estiver pronta, é só selar com pó facial.

2. Glitter, pedrarias e delineadores coloridos seguem como tendência

Legenda: Olhos coloridos, com muito brilho e pedrarias seguem tendência no Carnaval Foto: Divulgação/Larissa Torres

Dar destaque aos olhos na maquiagem – seja fazendo desenhos ou investindo em composições com sombras extravagantes, pedrarias e muito glitter – é uma tendência que não sai de moda e se fortalece durante o período de folia.

“Carnaval carrega uma aura de magia e cores, onde o brilho é básico e temos licença poética de misturar tudo e nada ser over. Entra ano, sai ano e sempre vemos olhos coloridos, seja de uma cor só ou várias”, comenta a maquiadora Larissa Torres.

Para brilhar ainda mais na maquiagem, a dica é usar o já tradicional glitter junto a pedrarias, que são a grande tendência para este ano. “Já víamos a presença de maquiagem com pedraria em anos anteriores, mas em 2025, as pedrinhas coloridas ganham cada vez mais adeptos”, comenta Larissa.

“Delineados gráficos também continuam presentes nas produções carnavalescas. Que tal um delineado gráfico glitterinado com aplicação de algumas pedrinhas? Um combo glamouroso”, destaca.

Para aplicar as pedrinhas, a dica é usar cola especial para cílios, que irá manter a pedraria no lugar mesmo com muito calor e suor.

A maquiadora mirim Maria Clara Carlos, conhecida nas redes pela paixão e habilidade na maquiagem, também aponta as pedrarias como tendência para todas as idades, mas lembra do cuidado ao usar os acessórios durante o dia.

“Se vai pegar muito sol, mesmo com protetor solar, eu não indicaria colocar pedrarias na maquiagem, pois pode ficar com ‘marquinhas’ indesejadas no rosto”, ressalta.

3. Use glitter de qualidade

Legenda: Glitter biodegradável é opção saudável para a pele e segura para o meio ambiente Foto: Shutterstock

Em época de Carnaval, encontrar glitter para vender não é nenhum desafio: seja em lojas de maquiagem, papelarias ou até no meio da rua, durante a folia, é certo encontrar quem esteja comercializando diferentes tipos e cores do acessório brilhante. No entanto, lembra Larissa Torres, nem todo glitter é adequado para a pele.

“Sabe aquele glitter de papelaria? Pois deixe ele só pros trabalhos de escola”, brinca a maquiadora. “Na maquiagem, use glitter destinado a esse fim e, de preferência, os biodegradáveis”, completa.

O alerta da profissional vai além dos cuidados com a pele. Como o glitter comum é um microplástico, utilizá-lo na maquiagem, em quantidade e por vários dias – sem o descarte correto, praticamente impossível – causa danos graves ao meio ambiente.

4. Cuidado na hora de remover a maquiagem

Como remover a maquiagem pode sensibilizar a pele, especialmente quando há produtos mais pigmentados ou com brilho, é preciso utilizar os produtos certos na hora de se “desmontar”.

Queridinhos do mundo do skincare, os produtos à base de óleo, como cleansing balms e cleansing oils, são boas opções para derreter a maquiagem antes de lavar com sabonete, “assim o sabonete potencializa a limpeza e não agride tanto a pele”, destaca Valeska Emilly. “Na sequência utilizo um tônico para acalmar e, sem dúvidas, muita hidratação”, completa.

5. Maquiagem infantil pede cuidado e leveza

Legenda: Maria Clara usa glitter, pedrarias e penteado bubble, tendências para 2025 Foto: Divulgação

Para os pequenos também entrarem na folia, maquiagens hipoalergênicas, com cores alegres e desenhos temáticos, são uma ótima opção. “Uma ideia legal é cortar formas em um papel, como estrela, coração e borboletas, e contornar com sombras e glitter no rosto, em áreas perto dos olhos. O resultado fica lindo e divertido”, sugere Maria Clara.

Legenda: Animais e outros desenhos temáticos são ótimas opções para maquiar crianças Foto: Shutterstock

“Maquiagem de animais também nunca erra. Tigres e onças estão bem em alta!”, completa.

6. Para afastar o calor, opte por penteados

Legenda: Penteado bubble pode ser enfeitado com presilhas e fitas coloridas Foto: Divulgação/Valeska Emilly

Além de trazer charme ao look, os penteados são ótimas opções para manter o cabelo no lugar durante a folia e reduzir o calor. Entre as tendências que seguem firmes neste ano está o penteado bubble, feito com liguinhas de silicone e super fácil de fazer.

“Separe uma mecha e prenda com várias liguinhas, cada uma com o espaço de dois ou três dedos. Depois, puxe com as duas mãos o cabelo que ficou no espaço entre as ligas”, ensina Valeska.

O penteado pode ser enfeitado com adereços e muito brilho. A dica é de Maria Clara Carlos:

Acredito que a maquiagem tem que estar em harmonia com todo o look e cabelo. Se a maquiagem é com pedras, uma opção é levar essas pedras para o cabelo, como se ele fosse uma extensão da maquiagem. Fica incrível – tanto com pedras, como pérolas ou strass”, comenta.

Para as crianças, é possível reproduzir o penteado com elásticos e fitas de cabelo coloridas, maximizando o efeito com presilhas fofas.