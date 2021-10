Sistema Verdes Mares prepara programação especial em homenagem ao 75º aniversário de Belchior

No mês em que Belchior completaria 75 anos, o Sistema Verdes Mares (SVM) irá exibir diversos especiais em homenagem ao cantor e compositor cearense. Os tributos serão distribuídos na programação de todos os veículos do grupo, tendo como pontapé inicial a reexibição do especial Belchior Eterno, neste sábado (2), na TV Verdes Mares.

O supervisor de programação e promoções do SVM, Antonio Lúcio, explica que o conteúdo foi pensado de forma a contemplar a audiência e as características de cada veículo, tendo um produto veiculado a cada semana do mês de outubro em diferentes frentes.

"A programação do Sistema Verdes Mares mobilizou todos os seus veículos em torno de uma grande homenagem a este ícone da música popular brasileira que tanto contribuiu para difundir o talento e a cultura cearense para o mundo", ressalta.

Ele revela que o público já tem dado um retorno positivo a partir da divulgação do conteúdo em chamadas e em publicações nas redes sociais.

"Isso prova não só que Belchior é atemporal, mas também que o cearense valoriza os seus ícones. Isso nos dá a certeza de um grande resultado e ficamos felizes em contribuir a cultura do nosso Estado", acrescenta Lúcio.

Confira a programação completa:

02/10 - Belchior Eterno (TV Verdes Mares)

O programa Belchior Eterno é uma homenagem ao cantor, compositor e pensador da música brasileira Antônio Carlos Belchior.

A trajetória do rapaz latino-americano, nascido em Sobral, apaixonado por Fortaleza e que conquistou o Brasil é destaque no especial, com participação de familiares, amigos e artistas que contam histórias e revelam sua genialidade e influência.

O programa será reexibido logo após o Altas Horas.

09/10 - Se liga - Belchior (TV Verdes Mares)

O Se Liga VM trará detalhes da vida de Belchior em um bate papo com artistas e familiares do músico cearense.

Entre as participações, está a da filha do artista, a também cantora Vannick Belchior, que falará da própria carreira e das influências da obra do pai em seu trabalho.

16/10 - #Partiu Sobral - Nos Passos de Belchior (TV Verdes Mares)

O #Partiu irá até Sobral - terra natal de Belchior - revistando os passos e lugares que fizeram parte da sua vida.

24/10 - Sons da Casa - Especial Belchior (TV Diário e FM 93)

A TV Diário irá exibir um especial musical com novos e também já consagrados nomes da música local no programa Sons da Casa.

No mesmo dia, a FM 93 trará uma coletânea dos principais sucessos do músico no Especial 93 Belchior.

De 25 a 29/10 - João Inácio Talk Show (TV Diário)

Na semana do aniversário de Belchior, o programa João Inácio Talk Show irá entrevistar músicos, compositores e parceiros da rica trajetória do cantor. Entre os nomes confirmados estão Fausto Nilo, Ednardo, Chico Pessoa, entre outros.

De 25 a 30/10 - Saudade 93 Belchior (FM 93)

O Saudade 93 reviverá destaques da discografia do artista ao longo da programação da FM 93.