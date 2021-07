Filha de Belchior estreia nos palcos com show em homenagem ao pai

A música e poesia de Belchior (1946-2017) continuam causando fascínio e admiração. Homenagens, debates, livros, entre outras iniciativas buscam decifrar o legado deixado pelo cearense.

No próximo domingo (1º de agosto), às 16h, a obra do compositor será celebrada por Vannick Belchior. A filha do cantor estreia carreira nos palcos com o show “Coisas que aprendi nos discos”.

A noite promete um verdadeiro passeio por clássicos de Bel. Pelo menos 17 faixas compõem o repertório, o que garante temas como "Velha Roupa Colorida", "Tudo Outra Vez", "Apenas um rapaz latino-americano", "Alucinação" e "Como Nossos Pais".

Conexão

A ocasião é duplamente especial: além do primeiro show oficial como cantora e intérprete, o evento simboliza o contínuo mergulho de Vannick Belchior na compreensão tanto do artista como do pai.

"Tive que entender e compreender muita coisa, superar muita coisa para tocar na obra dele e em relação ao cantar. Chega no momento certo da minha vida", explica.

Aos 24 anos, a caçula e única nordestina entre os filhos do poeta se diz animada com o começo. Graduada em direito, ela tem a mesma idade de Belchior quando este partiu rumo ao Sudeste com o sonho de cantar.

As comparações terminam aqui. O objetivo de Vannick é aprimorar ainda mais o canto e desenvolver os próprios projetos no futuro, compartilha a cearense.

Memórias latentes

Vannick tinha 10 anos quando Belchior escolheu ausentar-se socialmente. As vivências com o pai são guardadas com imenso carinho.

"Tenho memórias das apresentações. Cantava desde criança e ele queria me levar, sabia do meu amor pela música. Cheguei a ir para alguns shows dele. Minhas memórias são muito latentes", descreve a cantora.

“Coisas que aprendi nos discos” tem direção musical de Tarcísio Sardinha, músico e produtor cearense que já gravou com grandes nomes da música nacional, entre eles Belchior.

"Sempre vai existir esse elo, essa coisa da comparação. É um autoconhecimento acerca de questões internas, quanto a relação afetiva do pai. Vou me abrindo para isso", finaliza Vannick Belchior.

Serviço

Show “Coisas que aprendi nos discos”, de Vannick Belchior.

Dia 1º de agosto (domingo), às 16h, na Cervejaria Capitosa (Av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda)